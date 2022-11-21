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Херсонцев призывают поехать на зиму туда, где безопаснее: выезд и жилье бесплатны

Елена РощинаПонедельник, 21 ноября 2022, 23:37
Херсонцы после освобождения города, фото Дмитрия Ларина, УП

Власти призывают херсонцев эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы Украины – особенно это касается женщин с детьми, пожилых людей, больных и маломобильных лиц.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук

Прямая речь Верещук: "Обращаюсь к херсонцам. В частности, к уязвимым категориям граждан: женщинам с детьми, пожилым, больным и маломобильным. С учетом сложной ситуации в городе и проблем с инфраструктурой, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.

Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным дальнейшим перемещением в Кировоградскую, Хмельницкую области или в западные регионы Украины.

Будет обеспечено бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка. Также будет предоставлена ​​помощь в оформлении справки ВПЛ и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций".

Детали: Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:

  • записаться лично в "Пункті незламності" ("Пункте несокрушимости"), расположенном на центральной площади Свободы в городе Херсон;
  • позвонить на горячую линию Херсонской ОВА по телефону: (066) 637-49-85 или написать в мессенджеры Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;
  • сообщить в чат-бот волонтерской организации Helping to leave;
  • обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции 15-48 или воспользоваться чат-ботом министерства.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: 11 ноября защитники Украины начали заходить в Херсон, из которого сбежали большинство российских оккупантов. Жители областного центра радостно встречали ВСУ с украинскими флагами.

Российские захватчики продолжают обстреливать Херсон и прилегающие населенные пункты с левого берега Днепра.

На днях началась добровольная эвакуация с оккупированных территорий Херсонской и Николаевской областей.

Темы: ХерсонэвакуацияВерещуквойна
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