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Токаєв переміг на виборах президента Казахстану

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 листопада 2022, 08:31
Токаєв переміг на виборах президента Казахстану
Касим-Жомарт Токаєв, фото Akorda.kz

Чинний глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг на президентських виборах, набравши 81,31% голосів.

Джерело: Zakon.kz за посиланням на заяву голови Центральної виборчої комісії Казахстану Нурлана Абдірова 

Деталі: Голоси розподілилися таким чином:

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  • Касим-Жомарт Токаєв набрав 81,31% голосів;
  • Жигулі Дайрабаєв – 3,42%;
  • Каракат Абден – 2,6%;
  • Мейрам Кажикен – 2,53%;
  • Нурлан Ауесбаєв – 2,22%;
  • Салтанат Турсинбекова – 2,12%.
  • "Проти всіх" – 5,8% виборців.

За інформацією ЦВК, загалом проголосували понад 8,3 мільйона осіб, або 69,44% виборців. Інавгурація президента запланована на 26 листопада.

Передісторія: 

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Теми: Казахстанпрезидентвибори
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