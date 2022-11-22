Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Токаєв переміг на виборах президента Казахстану

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 листопада 2022, 09:31
Касим-Жомарт Токаєв, фото Akorda.kz

Чинний глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг на президентських виборах, набравши 81,31% голосів.

Джерело: Zakon.kz за посиланням на заяву голови Центральної виборчої комісії Казахстану Нурлана Абдірова 

Деталі: Голоси розподілилися таким чином:

  • Касим-Жомарт Токаєв набрав 81,31% голосів;
  • Жигулі Дайрабаєв – 3,42%;
  • Каракат Абден – 2,6%;
  • Мейрам Кажикен – 2,53%;
  • Нурлан Ауесбаєв – 2,22%;
  • Салтанат Турсинбекова – 2,12%.
  • "Проти всіх" – 5,8% виборців.

За інформацією ЦВК, загалом проголосували понад 8,3 мільйона осіб, або 69,44% виборців. Інавгурація президента запланована на 26 листопада.

Передісторія: 

Теми: Казахстанпрезидентвибори
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кремль готує напад під чужим прапором на Бєлгородську область – ISW

фотоРосіяни вдарили ракетами по пологовому відділенні на Запоріжжі, загинуло немовля – ОВА

ЦРУ шукає для співпраці росіян, незадоволених війною в Україні – WSJ

відеоДень ЧС-22: Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії, Франція розгромила Австралію

мапаНа випадок тривалої відсутності електрики підготовлено тисячі "Пунктів незламності" – Зеленський

Ексміністра Табачника підозрюють у держзраді: допомагав Сальдо і Балицькому

Усі новини...
Казахстан
Токаєв залишається: в Казахстані оголосили попередні результати виборів
На виборах президента Казахстану перемагає Токаєв – екзит-поли
LG може перенести виробництво з РФ до Узбекистану чи Казахстану – ЗМІ
Останні новини
08:42
У Фінській затоці та Архіпелаговому морі стартували найбільші навчання ВМС Фінляндії
08:31
Загарбники готуються підняти плату за комуналку на окупованій Луганщині – ОВА
08:17
Президент Хорватії заблокував навчання українських військових в рамках місії ЄС
08:08
Росіяни вбили 1 та поранили 8 мешканців Донеччини
07:50
Вночі по громадах Дніпропетровщини ударили понад 30 ворожих снарядів
07:33
Штаб: В окупованому Криму триває підготовка операторів іранських і російських БПЛА
07:18
Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів – зведення
06:58
відеоSpaceX запустила на орбіту ракету з європейським супутником зв'язку
06:28
У Туреччині стався землетрус, є постраждалі
05:50
Кремль готує напад під чужим прапором на Бєлгородську область – ISW
Усі новини...