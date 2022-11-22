Токаєв переміг на виборах президента Казахстану
Вівторок, 22 листопада 2022, 08:31
Чинний глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг на президентських виборах, набравши 81,31% голосів.
Джерело: Zakon.kz за посиланням на заяву голови Центральної виборчої комісії Казахстану Нурлана Абдірова
Деталі: Голоси розподілилися таким чином:
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- Касим-Жомарт Токаєв набрав 81,31% голосів;
- Жигулі Дайрабаєв – 3,42%;
- Каракат Абден – 2,6%;
- Мейрам Кажикен – 2,53%;
- Нурлан Ауесбаєв – 2,22%;
- Салтанат Турсинбекова – 2,12%.
- "Проти всіх" – 5,8% виборців.
За інформацією ЦВК, загалом проголосували понад 8,3 мільйона осіб, або 69,44% виборців. Інавгурація президента запланована на 26 листопада.
Передісторія:
- 21 листопада Центральна виборча комісія Казахстану оголосила попередні підсумки голосування на виборах президента країни, згідно з якими перемагав з великим відривом Касим-Жомарт Токаєв.
- До цього Токаєв мав перемогти за даними трьох екзит-полів.
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