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Токаев победил на выборах президента Казахстана

Татьяна ЛозовенкоВторник, 22 ноября 2022, 09:31
Касым-Жомарт Токаев, фото Akorda.kz

Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах, набрав 81,31% голосов.

Источник: Zakon.kz со ссылкой на заявление председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлана Абдирова 

Детали: Голоса распределились следующим образом:

  • Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов;
  • Жигули Дайрабаев – 3,42%;
  • Каракат Абден –  2,6%;
  • Мейрам Кажикен – 2,53%;
  • Нурлан Ауесбаев – 2,22%;
  • Салтанат Турсинбекова – 2,12%.
  • "Против всех" – 5,8% избирателей.

По информации ЦИК, всего проголосовали более 8,3 миллиона человек, или 69,44% избирателей. Инаугурация президента запланирована на 26 ноября.

Предыстория: 

  • 21 ноября Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги голосования на выборах президента страны, согласно которым побеждал с большим отрывом Касым-Жомарт Токаев.
  •  До этого Токаев должен был победить по данным трех экзит-полов.

Темы: Казахстанпрезидентвиборы
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