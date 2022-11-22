Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ночью и утром били по Херсону, возросло количество погибших и раненых

Татьяна ЛозовенкоВторник, 22 ноября 2022, 12:03
Последствия обстрела Херсона 21 ноября, фото Суспильне

Российские оккупанты нанесли новые удары по гражданской инфраструктуре Херсона, всего известно о двух погибших и семи раненых в городе.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram, Суспильне со ссылкой на комментарий центра экстренной медицинской помощи, комментарий начальницы городской военной администрации Галины Луговой и заявление главы Херсонской в в эфире общенационального марафона

Прямая речь Соболевского: "Ночью и утром снова были прилеты по гражданской инфраструктуре, к счастью, без жертв".

Детали: Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич уточнил, что по состоянию на утро 22 ноября в результате российских обстрелов в городе погибли два человека и семеро получили ранения. По его словам, российские оккупанты стреляют из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО. 

В центре экстренной медицинской помощи сообщили, что погибшие от российских обстрелов: 61-летняя женщина, которая получила взрывную черепно-мозговую травму и ранения обеих голеней и 37-летний мужчина с травмой шеи и повреждения сосудов. Он стоял на балконе, когда снаряд попал в квартиру.

Начальница городской военной администрации Галина Луговая сообщила, что россияне постоянно обстреливают город с левого берега. По ее словам, были попадания в Днепровском районе, в районе Консервного завода и на площади Корабелов. Разрушены дома. 

В частности, ранения получила жительница Днепровского района, куда около семи утра в жилой дом попал российский снаряд. Еще одна женщина получила ранения из-за попадания снаряда в дома в центре Херсона. 

ВИДЕО ДНЯ

Раненые доставлены в больницу. В некоторых домах повылетало стекло в окнах, повреждены кровли, в одном из домов загорелась кровля. Там работают спасатели. Также утром было повреждено отделение "Новой почты" по Киндийскому шоссе, как сообщила Луговая. 

Кроме того, по ее словам, под российские обстрелы попали жители Антоновки. Там минометный снаряд попал в дом, в результате чего один человек получил легкое ранение.

"Военные РФ в Днепровском районе обстреляли жилой квартал. Три человека получили тяжелые ранения. Также известно, что в больницу привезли мужчину, с диагнозом взрывная травма, ему ампутировали ноги", –  добавила она. 

Что этому предшествовало:

  • 20 ноября российские захватчики обстреляли микрорайоны освобожденного Херсона. В результате попадания в пятиэтажный дом на Острове легко ранило мужчину. 
  • Из-за обстрела Херсона и соседней Антоновки 21 ноября погиб один человек, по меньшей мере четыре человека попали в больницу.  

Темы: Херсонвойнажертвы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Британия впервые передает Украине вертолеты Sea King

Джонсон: В Париже до последнего не верили в войну, Берлин хотел быстрого поражения Украины

фото, видеоСБУ нашла у УПЦ МП подозрительных россиян, наличные и литературу для промывки мозгов

фотоОккупанты утром обстреляли Купянск: погибли 2 человека

Кремль готовит нападение под чужим флагом на Белгородскую область – ISW

фотоРоссияне ударили ракетами по родильному отделению на Запорожье, погиб младенец – ОВА

Все новости...
Херсон
Захватчики в Херсоне сжигали тела своих погибших на свалке – The Guardian
Херсонцев призывают поехать на зиму туда, где безопаснее: выезд и жилье бесплатны
Выжженная земля: как бизнес возвращается на Херсонщину и кто еще в оккупации
Последние новости
10:48
Оккупанты превратили в казармы школы в Запорожской области – Сопротивление
10:48
На Николаевщине объявили охоту на корректировщиков огня: дают по $100 за информацию
10:43
С началом морозов: Гайдай анонсирует позитивные новости от ВСУ на Луганщине
10:33
Нефть дорожает: падение запасов в США перевешивает опасения относительно спроса в Китае
10:29
Британия впервые передает Украине вертолеты Sea King
10:27
Из-за количества отказов: в РФ ищут альтернативу платежной системе "МИР" 
10:25
Джонсон: В Париже до последнего не верили в войну, Берлин хотел быстрого поражения Украины
10:14
Британская разведка: РФ почти исчерпала запасы иранских дронов, целит в энергетику и медучреждения
09:58
"Фанерный маршал", "Армагеддон" и "Сирийский мясник". Кто руководит русской армией в войне с Украиной
09:53
В Иерусалиме прогремели два взрыва на остановках, есть погибший и раненые
Все новости...