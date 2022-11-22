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Россияне ночью и утром били по Херсону, возросло количество погибших и раненых

Татьяна ЛозовенкоВторник, 22 ноября 2022, 11:03
Россияне ночью и утром били по Херсону, возросло количество погибших и раненых
Последствия обстрела Херсона 21 ноября, фото Суспильне

Российские оккупанты нанесли новые удары по гражданской инфраструктуре Херсона, всего известно о двух погибших и семи раненых в городе.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram, Суспильне со ссылкой на комментарий центра экстренной медицинской помощи, комментарий начальницы городской военной администрации Галины Луговой и заявление главы Херсонской в в эфире общенационального марафона

Прямая речь Соболевского: "Ночью и утром снова были прилеты по гражданской инфраструктуре, к счастью, без жертв".

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Детали: Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич уточнил, что по состоянию на утро 22 ноября в результате российских обстрелов в городе погибли два человека и семеро получили ранения. По его словам, российские оккупанты стреляют из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО. 

В центре экстренной медицинской помощи сообщили, что погибшие от российских обстрелов: 61-летняя женщина, которая получила взрывную черепно-мозговую травму и ранения обеих голеней и 37-летний мужчина с травмой шеи и повреждения сосудов. Он стоял на балконе, когда снаряд попал в квартиру.

Начальница городской военной администрации Галина Луговая сообщила, что россияне постоянно обстреливают город с левого берега. По ее словам, были попадания в Днепровском районе, в районе Консервного завода и на площади Корабелов. Разрушены дома. 

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В частности, ранения получила жительница Днепровского района, куда около семи утра в жилой дом попал российский снаряд. Еще одна женщина получила ранения из-за попадания снаряда в дома в центре Херсона. 

Раненые доставлены в больницу. В некоторых домах повылетало стекло в окнах, повреждены кровли, в одном из домов загорелась кровля. Там работают спасатели. Также утром было повреждено отделение "Новой почты" по Киндийскому шоссе, как сообщила Луговая. 

Кроме того, по ее словам, под российские обстрелы попали жители Антоновки. Там минометный снаряд попал в дом, в результате чего один человек получил легкое ранение.

"Военные РФ в Днепровском районе обстреляли жилой квартал. Три человека получили тяжелые ранения. Также известно, что в больницу привезли мужчину, с диагнозом взрывная травма, ему ампутировали ноги", –  добавила она. 

Что этому предшествовало:

  • 20 ноября российские захватчики обстреляли микрорайоны освобожденного Херсона. В результате попадания в пятиэтажный дом на Острове легко ранило мужчину. 
  • Из-за обстрела Херсона и соседней Антоновки 21 ноября погиб один человек, по меньшей мере четыре человека попали в больницу.  

Темы: Херсонвойнажертвы
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