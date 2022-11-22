Перестрілка при здачі в полон: в Україні відкрили провадження за віроломство росіян

Українські правоохоронці почали провадження через імітацію російськими військовими здачі у полон та відкриття вогню по військовослужбовцях Збройних сил України.

Джерело: прессекретар генпрокурора Борис Іванов у коментарі "Українській правді"

Деталі: Луганська обласна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом вчинення військовослужбовцями ЗС РФ віроломства, повідомив прессекретар генпрокурора.

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Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Росіянин почав стріляти після домовленості про здачу в полон скриншот

Цьому передувало: Російські органи влади закликали засудити Україну за нібито розправу українських військовослужбовців над беззбройними російськими "військовополоненими", спираючись на відео нібито "розстрілу" росіян під час здачі в полон.

Судячи з відео, яке злили в мережу, один із російських військових замість того, щоб скласти зброю й здатися в полон, відкрив вогонь по захисниках України. На відео з Макіївки Луганської області сам момент пострілів бійців ЗСУ у відповідь не було показано.

ВІДЕО ДНЯ

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що росіяни вчинили воєнний злочин, скориставшись інсценуванням здачі в полон і відкривши вогонь по військових ЗСУ.