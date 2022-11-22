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Перестрілка при здачі в полон: в Україні відкрили провадження за віроломство росіян

Валентина Романенко, Олена РощінаВівторок, 22 листопада 2022, 16:46

Українські правоохоронці почали провадження через імітацію російськими військовими здачі у полон та відкриття вогню по військовослужбовцях Збройних сил України.

Джерело: прессекретар генпрокурора Борис Іванов у коментарі "Українській правді"

Деталі: Луганська обласна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом вчинення військовослужбовцями ЗС РФ віроломства, повідомив прессекретар генпрокурора. 

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

 
Росіянин почав стріляти після домовленості про здачу в полон
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Цьому передувало: Російські органи влади закликали засудити Україну за нібито розправу українських військовослужбовців над беззбройними російськими "військовополоненими", спираючись на відео нібито "розстрілу" росіян під час здачі в полон.

Судячи з відео, яке злили в мережу, один із російських військових замість того, щоб скласти зброю й здатися в полон, відкрив вогонь по захисниках України. На відео з Макіївки Луганської області сам момент пострілів бійців ЗСУ у відповідь не було показано. 

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що росіяни вчинили воєнний злочин, скориставшись інсценуванням здачі в полон і відкривши вогонь по військових ЗСУ.

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Теми: прокуратураполоненівійнаЛуганська область
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