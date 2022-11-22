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Перестрелка при сдаче в плен: в Украине открыли производство за вероломство россиян

Валентина Романенко, Елена РощинаВторник, 22 ноября 2022, 16:46

Украинские правоохранители открыли производство из-за имитации российскими военными сдачи в плен и открытия огня по военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Источник: пресс-секретарь генпрокурора Борис Иванов в комментарии "Украинской правде"

Детали: Луганская областная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства, сообщил пресс-секретарь генпрокурора.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 
Россиянин начал стрелять после договоренности о сдаче в плен
скриншот

Этому предшествовало: Российские органы власти призвали осудить Украину за якобы расправу украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными, опираясь на видео якобы "расстрела" россиян во время сдачи в плен.

Судя по видео, которое слили в сеть, один из российских военных вместо того, чтобы сложить оружие и сдаться в плен, открыл огонь по защитникам Украины. На видео из Макеевки Луганской области сам момент стрельбы бойцов ВСУ в ответ не был показан.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что россияне совершили военное преступление, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен и открыв огонь по военным ВСУ.

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Темы: прокуратурапленныевойнаЛуганская область
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