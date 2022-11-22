Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Перестрелка при сдаче в плен: в Украине открыли производство за вероломство россиян

Валентина Романенко, Елена РощинаВторник, 22 ноября 2022, 15:46

Украинские правоохранители открыли производство из-за имитации российскими военными сдачи в плен и открытия огня по военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Источник: пресс-секретарь генпрокурора Борис Иванов в комментарии "Украинской правде"

Детали: Луганская областная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства, сообщил пресс-секретарь генпрокурора.

Реклама:

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

 
Россиянин начал стрелять после договоренности о сдаче в плен
скриншот

Этому предшествовало: Российские органы власти призвали осудить Украину за якобы расправу украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными, опираясь на видео якобы "расстрела" россиян во время сдачи в плен.

Судя по видео, которое слили в сеть, один из российских военных вместо того, чтобы сложить оружие и сдаться в плен, открыл огонь по защитникам Украины. На видео из Макеевки Луганской области сам момент стрельбы бойцов ВСУ в ответ не был показан.

ВИДЕО ДНЯ

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что россияне совершили военное преступление, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен и открыв огонь по военным ВСУ.

Темы: прокуратурапленныевойнаЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
прокуратура
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Киеве судимый за дезертирство развращал 12-летнюю девочку - прокуратура
Последние новости
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: