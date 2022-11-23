Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Засуджений за подвійне вбивство боєць ПВК "Вагнера" отримав "орден мужності" – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 23 листопада 2022, 00:56
Засуджений за подвійне вбивство боєць ПВК Вагнера отримав орден мужності – ЗМІ
Пригожин вербує російських в’язнів. Скриншот

Ув’язнений за подвійне вбивство росіянин, а згодом завербований у приватну військову компанію "Вагнера" для війни в Україні Костянтин Кисельов отримав "орден мужності" в РФ.

Джерело: "Важные новости" з посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, Кисельов записався до ПВК "Вагнера" у жовтні 2022 року, коли в колонію приїжджав її власник Євген Пригожин.

Реклама:

Згодом злочинця нагородили орденом і дали посаду командира за те, що він єдиний зі свого підрозділу вижив під час артилерійського обстрілу.

"Важные новости" повідомляють, що Кисельова у вересні 2017 року було засуджено за вбивство та "заподіяння смерті через необережність".

У листопаді 2016 року він п’яним прийшов у гості до знайомої на і накинувся на її друга за те, що йому відразу не відчинили двері.

ВІДЕО ДНЯ

Коли знайома спробувала заступитися за приятеля, Кисельов безліч разів бив її дерев’яною палицею по голові, потім узяв ніж і завдав не менше 29 ран в область голови, грудей та інших частин тіла. Від отриманих травм жінка померла.

Потім Кисельов "ненавмисно задушив" жінку-свідка.

Його засудили до дев’яти з половиною років колонії суворого режиму.

Нагадаємо: Після публікації в мережі відео зі стратою кувалдою завербованого ПВК "Вагнер" колишнього ув'язненого Євгена Нужина, вербування зеків у колоніях Сибіру і Далекого Сходу тільки посилилося – лише в листопаді ПВК "мобілізувала" на війну засуджених щонайменше із шести регіонів за Уралом: із кожної колонії забирали 150-200 осіб.

Теми: РосіявійнаВагнерв'язниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: