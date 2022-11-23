Засуджений за подвійне вбивство боєць ПВК "Вагнера" отримав "орден мужності" – ЗМІ

Ув’язнений за подвійне вбивство росіянин, а згодом завербований у приватну військову компанію "Вагнера" для війни в Україні Костянтин Кисельов отримав "орден мужності" в РФ.

Джерело: "Важные новости" з посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, Кисельов записався до ПВК "Вагнера" у жовтні 2022 року, коли в колонію приїжджав її власник Євген Пригожин.

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Згодом злочинця нагородили орденом і дали посаду командира за те, що він єдиний зі свого підрозділу вижив під час артилерійського обстрілу.

"Важные новости" повідомляють, що Кисельова у вересні 2017 року було засуджено за вбивство та "заподіяння смерті через необережність".

У листопаді 2016 року він п’яним прийшов у гості до знайомої на і накинувся на її друга за те, що йому відразу не відчинили двері.

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Коли знайома спробувала заступитися за приятеля, Кисельов безліч разів бив її дерев’яною палицею по голові, потім узяв ніж і завдав не менше 29 ран в область голови, грудей та інших частин тіла. Від отриманих травм жінка померла.

Потім Кисельов "ненавмисно задушив" жінку-свідка.

Його засудили до дев’яти з половиною років колонії суворого режиму.

Нагадаємо: Після публікації в мережі відео зі стратою кувалдою завербованого ПВК "Вагнер" колишнього ув'язненого Євгена Нужина, вербування зеків у колоніях Сибіру і Далекого Сходу тільки посилилося – лише в листопаді ПВК "мобілізувала" на війну засуджених щонайменше із шести регіонів за Уралом: із кожної колонії забирали 150-200 осіб.