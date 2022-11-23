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Осужденный за двойное убийство боец ЧВК "Вагнера" получил "орден мужества" – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 23 ноября 2022, 00:56
Осужденный за двойное убийство боец ЧВК Вагнера получил орден мужества – СМИ
Пригожин вербует российских заключенных. Скриншот

Заключенный за двойное убийство россиянин, а впоследствии завербованный в частную военную компанию "Вагнера" для войны в Украине Константин Киселев получил "орден мужества" в РФ.

Источник: "Важные новости" со ссылкой на источники

Детали: По данным издания, Киселев записался в ЧВК "Вагнера" в октябре 2022 года, когда в колонию приезжал ее владелец Евгений Пригожин.

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Впоследствии преступника наградили орденом и дали должность командира за то, что он единственный из своего подразделения выжил во время артиллерийского обстрела.

"Важные новости" сообщают, что Киселев в сентябре 2017 года был осужден за убийство и "причинение смерти по неосторожности".

В ноябре 2016 года он пьяным пришел в гости к знакомой на и набросился на ее друга за то, что ему сразу не открыли дверь.

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Когда знакомая попыталась вступиться за приятеля, Киселев множество раз бил ее деревянной палкой по голове, затем взял нож и нанес не менее 29 ран в область головы, груди и других частей тела. От полученных травм женщина скончалась.

Затем Киселев "непреднамеренно задушил" свидетельницу.

Его приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

Напомним: После публикации в сети видео с казнью кувалдой завербованного ЧВК "Вагнер" бывшего заключенного Евгения Нужина, вербовка зэков в колониях Сибири и Дальнего Востока только усилилась – лишь в ноябре ЧВК "мобилизовала" на войну осужденных как минимум из шести регионов за Уралом: из каждой колонии забирали 150-200 человек.

Темы: РосcиявойнаВагнертюрьма
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