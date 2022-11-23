Осужденный за двойное убийство боец ЧВК "Вагнера" получил "орден мужества" – СМИ

Заключенный за двойное убийство россиянин, а впоследствии завербованный в частную военную компанию "Вагнера" для войны в Украине Константин Киселев получил "орден мужества" в РФ.

Источник: "Важные новости" со ссылкой на источники

Детали: По данным издания, Киселев записался в ЧВК "Вагнера" в октябре 2022 года, когда в колонию приезжал ее владелец Евгений Пригожин.

Реклама:

Впоследствии преступника наградили орденом и дали должность командира за то, что он единственный из своего подразделения выжил во время артиллерийского обстрела.

"Важные новости" сообщают, что Киселев в сентябре 2017 года был осужден за убийство и "причинение смерти по неосторожности".

В ноябре 2016 года он пьяным пришел в гости к знакомой на и набросился на ее друга за то, что ему сразу не открыли дверь.

ВИДЕО ДНЯ

Когда знакомая попыталась вступиться за приятеля, Киселев множество раз бил ее деревянной палкой по голове, затем взял нож и нанес не менее 29 ран в область головы, груди и других частей тела. От полученных травм женщина скончалась.

Затем Киселев "непреднамеренно задушил" свидетельницу.

Его приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

Напомним: После публикации в сети видео с казнью кувалдой завербованного ЧВК "Вагнер" бывшего заключенного Евгения Нужина, вербовка зэков в колониях Сибири и Дальнего Востока только усилилась – лишь в ноябре ЧВК "мобилизовала" на войну осужденных как минимум из шести регионов за Уралом: из каждой колонии забирали 150-200 человек.