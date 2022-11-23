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По всей Украине объявлена воздушная тревога

Елена РощинаСреда, 23 ноября 2022, 13:14

По состоянию на 13:12 во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Первой в этой волне предупреждений воздушную тревогу объявила Донецкая область (12:17), последней – Черновицкая (13:12).

В Киеве воздушная тревога с 12:46, в Киевской области – с 12:48.

Сообщается, что в Днепропетровской области сработала система ПВО. В Кременчугском районе Полтавской области также. 

Также слышны звуки взрыва в деоккупированном Херсоне, сообщает "Суспільне".

По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, а также совершила 5 пусков с самолетов над территорией временно оккупированного Мариуполя (Донецкая область).

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Темы: воздушная тревогаУкраинавойна
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