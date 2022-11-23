ЗМІ: Окупанти залишають на передовій військових, які критикують умови в армії РФ

Морпіхів 155-ї окремої гвардійської бригади РФ після скарг очільнику Примор'я на те, що їх кидають у "незрозумілий наступ" на фронті та значні втрати, командування відмовилось відводити з передової.

Джерело: видання "Медиазона"

Деталі: Військові поскаржились, що в результаті "незрозумілого наступу" на Павлівку на Донеччині бригада втратила лише за 4 дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти, а також 50% техніки.

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Губернатор Приморського краю Олег Кожемяко доручив прокуратурі перевірити інформацію, але не виключив, що "це вкид з боку противника".

Згодом губернатор оприлюднив відео зі спростуваннями – на них військові кажуть, що бої дійсно важкі, і втрати є, але "все нормально".

Після цього з виданням знову зв'язався російський військовий зі 155-ї бригади, і розказав, що незадоволених залишають у захопленій Павлівці, а інших виводять у тил.

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За словами співрозмовника виданні, після захоплення населеного пункту окупанти психологічно подавлені, оскільки виявилося дуже багато загиблих.

Згодом командування ухвалило рішення вивести бригаду з Павлівки. Але виявилось, що виводити будуть не всіх – залишать на передовій тих, хто обурювався і висловлював своє незадоволення.

"Одним словом, наслідки листа досі ми відчуваємо. Вони не роблять висновків, а тільки карають. Я думаю, що вони хочуть повністю всіх неугодних ліквідувати, а під час бойових дій це не проблема, а навіть дуже легко", - підсумував військовий.

Що було раніше: 22 листопала повідомлялось, що мобілізований військовослужбовець з Алтайського краю РФ із позивним "Яндекс" поскаржився, що змушений купувати обмундирування за власні кошти і що для призваних упродовж 3 тижнів не могли організувати навчання, але потім записав відео з вибаченнями та подяками командуванню.