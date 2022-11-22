У Росії мобілізований поскаржився, що сам купує форму, а потім записав відео з вибаченнями

Російський солдат вибачається за скарги на керівництво. Ймовірно, вибачається не з власної волі. Скриншот з відео

Мобілізований військовослужбовець з Алтайського краю РФ із позивним "Яндекс" поскаржився, що змушений купувати обмундирування за власні кошти і що для призваних упродовж 3 тижнів не могли організувати навчання, але потім записав відео з вибаченнями та подяками командуванню.

Джерело: Медуза, Управління преси та масових комунікацій Алтайського краю в Telegram

Деталі: Раніше "Яндекс" і кілька його товаришів по службі поскаржилася губернатору на відсутність забезпечення і необхідної військової підготовки.

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Трохи згодом влада Алтайського краю опублікувала відео, на якому військовослужбовець уже вибачається перед владою і дякує командуванню "за проявлену небайдужість".

Пряма мова мобілізованого: "Я "Яндекс", відомий за відео. Неправильно зрозумів командування, не зрозумів десь. Речове забезпечення отримав у повному масштабі, новеньке, зручненьке. Отримав навіть каску, зброю. Поспішні висновки зробив. Прошу мене пробачити і зрозуміти, бо ситуація складна, і всі ми дуже сильно переживаємо і хочемо повернутися додому.

Командуванню дякую за проявлену до мене небайдужість. І ще раз прошу мене пробачити за те, що поспішні висновки були зроблені".

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Класика жанру: У Росії мобілізований, який раніше з кількома товаришами поскаржився на відсутність обмундирування, записав незграбне і непереконливе відео з вибаченнями і розшаркуванням перед владою . Відео Управління преси та масових комунікацій Алтайського краю в Telegram pic.twitter.com/9b9N3RC9Ly — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 22, 2022

Деталі: На відео військовий виглядає розгубленим, вибачення та подяки звучать незграбно. Мобілізований підкреслює, що йому дали "навіть каску та зброю", хоча ці елементи екіпірування є базовими.

Він торкається кітеля і штанів, коли говорить про те, що форма зручна, намагаючись підкреслити правдивість своїх слів. Але при цьому виглядає солдат невпевнено і непереконливо.

Чому це важливо: У Росії всіляко намагаються приховати невдоволення війною, мобілізацією. За акції протесту затримують і б'ють. За читання антивоєнних віршів – ґвалтують, а за українські пісні на окупованих територіях погрожують криміналом.

Окупанти змушують людей просити вибачення на камеру за засудження війни, або за українські пісні.

Пропагандистські ЗМІ показують тільки людей, які підтримують політику Путіна і називають українців, згідно з методичкою Кремля, "наркоманами і нацистами, які разом із НАТО хотіли напасти на РФ", і всіляко закликають до знищення українців.

Також із російського медіапростору зникли згадки про Херсон після того, як українські захисники звільнили місто.

13 листопада стало відомо, що громадянина Росії жорстоко стратили без суду і слідства, прив'язавши голову скотчем до бетону і вдаривши зверху кувалдою. Глава ПВК "Вагнер" Пригожин натякнув, що це справа рук його найманців. Ймовірно, таке відео могло бути знято, щоб запобігти подальшій здачі в полон російських військових.

Згодом у російських Telegram-каналах з'явилося відео затримання двох військовослужбовців, які відмовилися їхати на війну – солдатів демонстративно скрутили просто під час шикування. Показове затримання солдатів на плацу також, імовірно, знято і поширено – як наука для інших.

Передісторія: