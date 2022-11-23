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СМИ: Оккупанты оставляют на передовой военных, которые критикуют условия в армии РФ

Станислав ПогориловСреда, 23 ноября 2022, 12:25
СМИ: Оккупанты оставляют на передовой военных, которые критикуют условия в армии РФ
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Морпехов 155-й отдельной гвардейской бригады РФ после жалоб главе Приморья на то, что их бросают в "непонятное наступление" на фронте и значительные потери, командование отказалось отводить с передовой.

Источник: издание "Медиазона"

Детали: Военные пожаловались, что в результате "непонятного наступления" на Павловку в Донецкой области бригада потеряла только за 4 дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, а также 50% техники.

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил прокуратуре проверить информацию, но не исключил, что "это вброс со стороны противника".

Впоследствии губернатор обнародовал видео с опровержениями - на них военные говорят, что бои действительно тяжелые, и потери есть, но "все нормально".

После этого с изданием снова связался российский военный из 155-й бригады, и рассказал, что недовольных оставляют в захваченной Павловке, а других выводят в тыл.

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По словам собеседника издании, после захвата населенного пункта оккупанты психологически подавлены, поскольку оказалось очень много погибших.

Впоследствии командование приняло решение вывести бригаду из Павловки. Но оказалось, что выводить будут не всех - оставят на передовой тех, кто возмущался и выражал свое недовольство.

"Одним словом, последствия письма до сих пор мы чувствуем. Они не делают выводов, а только наказывают. Я думаю, что они хотят полностью всех неугодных ликвидировать, а во время боевых действий это не проблема, а даже очень легко", - подытожил военный.

Что предшествовало: 22 ноября сообщалось, что мобилизованный военнослужащий из Алтайского края РФ с позывным "Яндекс" пожаловался, что вынужден покупать обмундирование за своей счет и что для призванных в течение 3 недель не могли организовать обучение, но потом записал видео с извинениями и благодарностью командованию

Темы: войнаУкраинаРосcия
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