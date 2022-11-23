У Зеленського відповіли на масований обстріл РФ: Наївні невдахи

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на російські ракети, випущені по Україні в середу. Кажуть, що тільки наївні невдахи терористи можуть так відверто зізнаватися, що вони терористи.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Терористи одразу підтверджують, що вони терористи - запускають ракети. Наївні невдахи".

Що передувало: