У Зеленського відповіли на масований обстріл РФ: Наївні невдахи
Середа, 23 листопада 2022, 14:16
В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на російські ракети, випущені по Україні в середу. Кажуть, що тільки наївні невдахи терористи можуть так відверто зізнаватися, що вони терористи.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram
Пряма мова: "Терористи одразу підтверджують, що вони терористи - запускають ракети. Наївні невдахи".
Що передувало:
- У середу вдень російські війська випустили по Україні більше 10 крилатих ракет.
- Водночас Європарламент під час голосування у середу підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.