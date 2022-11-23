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У Зеленського відповіли на масований обстріл РФ: Наївні невдахи

"Українська правда"Середа, 23 листопада 2022, 14:16

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на російські ракети, випущені по Україні в середу. Кажуть, що тільки наївні невдахи терористи можуть так відверто зізнаватися, що вони терористи.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Терористи одразу підтверджують, що вони терористи - запускають ракети. Наївні невдахи".

Що передувало:

  • У середу вдень російські війська випустили по Україні більше 10 крилатих ракет.
  • Водночас Європарламент під час голосування у середу підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Теми: Офіс президентаЗеленськийРосіявійна
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