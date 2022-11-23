У Зеленского ответили на массированный обстрел РФ: Наивные неудачники

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на российские ракеты, выпущенные по Украине в среду. Говорят, что только наивные неудачники-террористы могут так откровенно признаваться, что они террористы.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Террористы сразу подтверждают, что они террористы - запускают ракеты. Наивные неудачники".

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