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У Зеленского ответили на массированный обстрел РФ: Наивные неудачники

"Украинская правда"Среда, 23 ноября 2022, 13:16

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на российские ракеты, выпущенные по Украине в среду. Говорят, что только наивные неудачники-террористы могут так откровенно признаваться, что они террористы.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Террористы сразу подтверждают, что они террористы - запускают ракеты. Наивные неудачники".

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Что предшествовало:

  • В среду днем российские войска выпустили по Украине более 10 крылатых ракет.
  • В то же время Европарламент во время голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

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Темы: Офис президентаЗеленскийРосcиявойна
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