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Ракетний удар по Київщині: є загиблий і десятки постраждалих

Тетяна Лозовенко, Олена РощінаСереда, 23 листопада 2022, 15:03
Ракетний удар по Київщині: є загиблий і десятки постраждалих
Удар по Київщині, фото з Facebook Андрія Нєбитова

У Київсьій області російські ракети 23 листопада влучили в житловий сектор та інфраструктурні об‘єкти, відомо про щонайменше 20 постраждалих та 1 загиблого. 

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов

Пряма мова Кулеби: "В області маємо влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах".

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Оновлення: Керівник ОВА також повідомив про постраждалих серед цивільного населення. Усі необхідні служби та медики вже працюють

Уся Київська область – без світла.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко також повідомив, що в Київській області зафіксовано влучання у житловий будинок.  

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено о 15:55: Очільник поліції Київщини Андрій Нєбітов в ефірі телемарафону новин повідомив, що є один загиблий та 20 постраждалих на Київщині, 8 з них у важкому стані. 

Цьому передувало: Внаслідок російського ракетного обстрілу столиці 23 листопада загинули щонайменше три людини.

Теми: Київська областьвійнавибух
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