Ракетный удар по Киевской области: есть погибший и десятки пострадавших
В Киевской области российские ракеты 23 ноября попали в жилой сектор и инфраструктурные объекты, известно о как минимум 20 пострадавших и 1 погибшем.
Источник: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, Киевская городская военная администрация, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов
Прямая речь Кулебы: "В области есть попадания по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам".
Обновление: Глава ОВА также сообщил о пострадавших среди гражданского населения. Все необходимые службы и медики уже работают.
Вся Киевская область – без света.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко также сообщил, что в Киевской области зафиксировано попадание в жилой дом.
Обновлено в 15:55: Глава полиции Киевщины Андрей Небитов в эфире телемарафона новостей сообщил, что есть один погибший и 20 пострадавших на Киевщине, 8 из них в тяжелом состоянии.
Этому предшествовало: В результате российского ракетного обстрела столицы 23 ноября погибли по меньшей мере три человека.