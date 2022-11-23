Ракетный удар по Киевской области: есть погибший и десятки пострадавших

Удар по Киевщине, фото из Facebook Андрея Небитова

В Киевской области российские ракеты 23 ноября попали в жилой сектор и инфраструктурные объекты, известно о как минимум 20 пострадавших и 1 погибшем.

Источник: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, Киевская городская военная администрация, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов

Прямая речь Кулебы: "В области есть попадания по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам".

Обновление: Глава ОВА также сообщил о пострадавших среди гражданского населения. Все необходимые службы и медики уже работают.

Вся Киевская область – без света.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко также сообщил, что в Киевской области зафиксировано попадание в жилой дом.

Обновлено в 15:55: Глава полиции Киевщины Андрей Небитов в эфире телемарафона новостей сообщил, что есть один погибший и 20 пострадавших на Киевщине, 8 из них в тяжелом состоянии.

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Этому предшествовало: В результате российского ракетного обстрела столицы 23 ноября погибли по меньшей мере три человека.