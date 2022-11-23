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Київське метро змінювало режим роботи: працювало як укриття

Ірина БалачукСереда, 23 листопада 2022, 15:19
Фото з Telegram метро

Київський метрополітен під час повітряної тривоги працював в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття.

Джерело: Київська міська адміністрація у Telegram

Дослівно КОДА: "Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей".

Деталі: Міська влада закликає мешканців Києва за змінами у роботі метро стежити за повідомленнями на станціях.

У КМДА нагадали, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Оновлено о 15:19: Пізніше міська влада повідомила, що метро поступово поновлює рух у звичайному режимі, але на це піде трохи часу.

У мерії закликали мшканців бути терплячими і берегти себе. 

Передісторія:

Теми: Київметроповітряна тривогавійна
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