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Київське метро змінювало режим роботи: працювало як укриття

Ірина БалачукСереда, 23 листопада 2022, 14:19
Київське метро змінювало режим роботи: працювало як укриття
Фото з Telegram метро

Київський метрополітен під час повітряної тривоги працював в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття.

Джерело: Київська міська адміністрація у Telegram

Дослівно КОДА: "Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей".

Деталі: Міська влада закликає мешканців Києва за змінами у роботі метро стежити за повідомленнями на станціях.

У КМДА нагадали, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

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Оновлено о 15:19: Пізніше міська влада повідомила, що метро поступово поновлює рух у звичайному режимі, але на це піде трохи часу.

У мерії закликали мшканців бути терплячими і берегти себе. 

Передісторія:

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Теми: Київметроповітряна тривогавійна
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