Київське метро змінювало режим роботи: працювало як укриття
Середа, 23 листопада 2022, 15:19
Київський метрополітен під час повітряної тривоги працював в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття.
Джерело: Київська міська адміністрація у Telegram
Дослівно КОДА: "Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей".
Деталі: Міська влада закликає мешканців Києва за змінами у роботі метро стежити за повідомленнями на станціях.
У КМДА нагадали, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.
Оновлено о 15:19: Пізніше міська влада повідомила, що метро поступово поновлює рух у звичайному режимі, але на це піде трохи часу.
У мерії закликали мшканців бути терплячими і берегти себе.
Передісторія:
- В Україні понад 2 години тривала повітряна тривога.
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