Киевское метро меняло режим работы: работало как укрытие
Среда, 23 ноября 2022, 15:19
Киевский метрополитен во время воздушной тревоги работал в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует его как укрытие.
Источник: Киевская городская администрация в Telegram
Дословно КОДА: "Высадка пассажиров осуществляется только на тех станциях, где нет большого скопления людей".
Детали: Городская власть призывает жителей Киева за изменениями в работе метро следить по сообщениям на станциях.
В КГГА напомнили, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.
Обновлено в 15:19: Позже городские власти сообщили, что метро постепенно возобновляет движение в обычном режиме, но на это уйдет немного времени.
В мэрии призвали жителей быть терпеливыми и беречь себя.
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Предыстория:
- В Украине более 2 часов длилась воздушная тревога.
- Есть попадания вражеских ракет в Киеве и Киевской области.