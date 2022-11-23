Киевское метро меняло режим работы: работало как укрытие

Киевский метрополитен во время воздушной тревоги работал в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует его как укрытие.

Источник: Киевская городская администрация в Telegram

Дословно КОДА: "Высадка пассажиров осуществляется только на тех станциях, где нет большого скопления людей".

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Детали: Городская власть призывает жителей Киева за изменениями в работе метро следить по сообщениям на станциях.

В КГГА напомнили, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.

Обновлено в 15:19: Позже городские власти сообщили, что метро постепенно возобновляет движение в обычном режиме, но на это уйдет немного времени.

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В мэрии призвали жителей быть терпеливыми и беречь себя.

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