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Киевское метро меняло режим работы: работало как укрытие

Ирина БалачукСреда, 23 ноября 2022, 14:19
Киевское метро меняло режим работы: работало как укрытие
Фото из Telegram метро

 Киевский метрополитен во время воздушной тревоги работал в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует его как укрытие.

Источник: Киевская городская администрация в Telegram

Дословно КОДА: "Высадка пассажиров осуществляется только на тех станциях, где нет большого скопления людей".

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Детали: Городская власть призывает жителей Киева за изменениями в работе метро следить по сообщениям на станциях.

В КГГА напомнили, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.

Обновлено в 15:19: Позже городские власти сообщили, что метро постепенно возобновляет движение в обычном режиме, но на это уйдет немного времени.

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В мэрии призвали жителей быть терпеливыми и беречь себя. 

Предыстория:

Темы: Киевметровоздушная тревогавойна
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