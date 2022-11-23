Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевское метро меняло режим работы: работало как укрытие

Ирина БалачукСреда, 23 ноября 2022, 15:19
Фото из Telegram метро

 Киевский метрополитен во время воздушной тревоги работал в ограниченном режиме, поскольку большое количество людей использует его как укрытие.

Источник: Киевская городская администрация в Telegram

Дословно КОДА: "Высадка пассажиров осуществляется только на тех станциях, где нет большого скопления людей".

Детали: Городская власть призывает жителей Киева за изменениями в работе метро следить по сообщениям на станциях.

В КГГА напомнили, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.

Обновлено в 15:19: Позже городские власти сообщили, что метро постепенно возобновляет движение в обычном режиме, но на это уйдет немного времени.

В мэрии призвали жителей быть терпеливыми и беречь себя. 

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Киевметровоздушная тревогавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Кремле открыто шантажируют Украину: Выполните наши требования и обстрелы остановятся

Премьер Польши поддержал предложение переместить Patriot в Украину

Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам: Дальше будет полное уничтожение

НАБУ объявило в розыск народного депутат Волынца

фото Владелец ЧВК "Вагнер" передал в Европарламент "окровавленную" кувалду

Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают: отсутствует электричество

Все новости...
Киев
По всему Киеву приостановили водоснабжение – Кличко
Россияне ударили по Киеву: попали в инфраструктурный объект и двухэтажку, 3 погибших
Руководителей таможенного поста "Столичный" поймали на регулярных взятках
Последние новости
13:44
Генштаб ВСУ: 10-15 тысяч силовиков Беларуси готовы воевать против Украины
13:43
Оккупанты хотят изменить демографический состав временно оккупированных территорий – Сопротивление
13:37
Российские военные откровенно соврали, что не наносили ракетный удар по Киеву
13:16
ВАКС арестовал обвиняемых в хищении газа на 1,4 миллиарда
13:13
Словацкий премьер потроллил Орбана: напомнил, что границы в Европе изменились
13:13
Для подготовки нового ракетного удара по Украине Россие понадобится неделя – ГУР
13:12
Ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая – Укрэнерго
13:11
В Кремле открыто шантажируют Украину: Выполните наши требования и обстрелы остановятся
12:45
Лукашенко – Зеленскому: Вопрос не в том, кто прав, кто виноват – почему у тебя на территории война?
12:39
Приватбанк повысил лимит на снятие наличных в банкоматах
Все новости...