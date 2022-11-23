Данілов Кремлю: Обстріли не наблизять переговори, тільки через приціл

Секретар СНБО Олексій Данілов заявив, що Кремль не доб'ється своїми обстрілами бажання України піти на переговори з країною-агресором.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини".

Деталі: За його словами, обстріли нашої країни викликають лише бажання "нищити рашистську потвору".

"З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони", - підкреслив Секретар СНБО.

Що було раніше: 23 листопада росіяни нанесли черговий ракетний удар по багатьох регіонах України. В результаті обстрілів пошкоджені об'єкти інфраструктури, є влучання у житловий сектор, повідомляється про загиблих.