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Данилов Кремлю: Обстрелы не приблизят переговоры, только через прицел

Станислав ПогориловСреда, 23 ноября 2022, 14:44
Данилов Кремлю: Обстрелы не приблизят переговоры, только через прицел
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кремль не добьется своими обстрелами желания Украины пойти на переговоры со страной-агрессором.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Диктуем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши "шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах".

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Детали: По его словам, обстрелы нашей страны вызывают лишь желание "уничтожать рашистское чудовище".

"Со страной-террористом - переговоры только через прицел Сил обороны", - подчеркнул Секретарь СНБО.

Что предшествовало: 23 ноября россияне нанесли очередной ракетный удар по многим регионам Украины. В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, есть попадания в жилой сектор, сообщается о погибших.

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Темы: ДаниловвойнаУкраинаРосcия
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