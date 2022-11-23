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На Київ летіла 31 ракета, 21 збили, є кілька влучань у критичну інфраструктуру – Кличко

Олена РощінаСереда, 23 листопада 2022, 15:56

Столичний міський голова Віталій Кличко заявив, що вдень 23 листопада  на Київ летіла 31 ракета, захисникам вдалося збити 21 ракету, однак кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. 

Джерело: Віталій Кличко в коментарі телеканалу "Київ" і в Telegram

Пряма мова Кличка: "На Київ летіла 31 ракета, 21 була збита, У нас декілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури, зараз частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання. Представники "Київводоканалу" та "Київенерго" працюють над тим, щоб відновити і водопостачання, і електропостачання.

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У нас 11 людей були поранені, 10 людей госпіталізовані, з них одна дитина. Щодо загиблих у нас інформація на цей момент відсутня".

Оновлення: Згодом Кличко уточнив, що "троє людей загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу столиці, серед них – 17-річна дівчина". 

Постраждали 11 мешканців столиці, 10 із них госпіталізували.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Вдень 23 листопада російські окупанти влучили ракетами в інфраструктурний об'єкт та двоповерховий житловий будинок у Києві, а також в інфраструктурні об‘єкти та житловий будинок у Київській олбласті

Теми: Київвійнаракетний ударВіталій Кличко
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