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На Киев летела 31 ракета, 21 сбили, есть несколько попаданий в критическую инфраструктуру – Кличко

Елена РощинаСреда, 23 ноября 2022, 16:56

Столичный городской глава Виталий Кличко заявил, что днем ​​23 ноября в Киев летела 31 ракета, защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали.

Источник: Виталий Кличко в комментарии телеканалу "Киев" и в Telegram

Прямая речь Кличко: "На Киев летела 31 ракета, 21 была сбита. У нас несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры, сейчас часть города обесточена. Отсутствует водоснабжение. Представители "Киевводоканала" и "Киевэнерго" работают над тем, чтобы восстановить и водоснабжение, и электроснабжение.

У нас 11 человек были ранены, 10 человек госпитализированы, из них один ребенок. По погибшим у нас информация на данный момент отсутствует".

Обновление: Позже Кличко уточнил, что "три человека погибли в результате сегодняшнего ракетного обстрела столицы, среди них – 17-летняя девушка".

Пострадали 11 жителей столицы, 10 из них были госпитализированы.

Этому предшествовало: Днем 23 ноября российские оккупанты попали ракетами в инфраструктурный объект и двухэтажный жилой дом в Киеве, а также в инфраструктурные объекты и жилой дом в Киевской области.

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Темы: Киеввойнаракетный ударВиталий Кличко
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