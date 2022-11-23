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Кулеба: на Київщині 35 постраждалих, 31 – у Вишгороді

Альона Мазуренко Середа, 23 листопада 2022, 20:43

Внаслідок масованих ворожих обстрілів 23 листопада у Київській області наразі відомо про 35 постраждалих. 

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба

Дослівно: "35 постраждалих внаслідок масованих ворожих обстрілів: у Вишгороді – 31 людина.

Постраждалі в лікарнях, усім надається допомога.

На місці прильоту працюють рятувальники та поліція. Поруч організований Пункт Незламності.

Деталі: Водночас, місцеві пабліки Вишгорода повідомляють про 5-х жертв внаслідок ворожого обстрілу.

У місті відсутня електроенергія, о 22.00 і до 05.00 ранку 24 листопада у Вишгороді також не буде водопостачання. 

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За словами Кулеби, жителі з осколковими пораненнями відмовляються від допомоги та надають її тим, кому вона потрібна більше.

У Чабанах – один постраждалий та зруйнована приватна оселя.

У Глевасі – одна людина постраждала.

В Українці – троє. Усі під наглядом медиків.

Щодо електрики, Кулеба зазначив, що енергетики подають електроенергію на правобережну Київщину і вже заживлюють Лівобережжя.

Що цьому передувало:

Теми: Київська областьобстрілвійна
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