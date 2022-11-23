Кулеба: на Київщині 35 постраждалих, 31 – у Вишгороді
Внаслідок масованих ворожих обстрілів 23 листопада у Київській області наразі відомо про 35 постраждалих.
Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба
Дослівно: "35 постраждалих внаслідок масованих ворожих обстрілів: у Вишгороді – 31 людина.
Постраждалі в лікарнях, усім надається допомога.
На місці прильоту працюють рятувальники та поліція. Поруч організований Пункт Незламності.
Деталі: Водночас, місцеві пабліки Вишгорода повідомляють про 5-х жертв внаслідок ворожого обстрілу.
У місті відсутня електроенергія, о 22.00 і до 05.00 ранку 24 листопада у Вишгороді також не буде водопостачання.
За словами Кулеби, жителі з осколковими пораненнями відмовляються від допомоги та надають її тим, кому вона потрібна більше.
У Чабанах – один постраждалий та зруйнована приватна оселя.
У Глевасі – одна людина постраждала.
В Українці – троє. Усі під наглядом медиків.
Щодо електрики, Кулеба зазначив, що енергетики подають електроенергію на правобережну Київщину і вже заживлюють Лівобережжя.
Що цьому передувало:
- Раніше Нацполіція повідомляла, що від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро – загинули.