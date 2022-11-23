Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: на Киевщине 35 пострадавших, 31 – в Вышгороде

Алена МазуренкоСреда, 23 ноября 2022, 19:43
Кулеба: на Киевщине 35 пострадавших, 31 – в Вышгороде

В результате массированных вражеских обстрелов 23 ноября в Киевской области сейчас известно о 35 пострадавших. 

Источник: председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба

Дословно: "35 пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов: в Вышгороде - 31 человек.

Реклама:

Пострадавшие в больницах, всем оказывается помощь.

На месте прилета работают спасатели и полиция. Рядом организован Пункт Несокрушимости".

Детали: В то же время, местные паблики Вышгорода сообщают о 5-х жертвах в результате вражеского обстрела.

ВИДЕО ДНЯ

В городе отсутствует электроэнергия, в 22.00 и до 05.00 утра 24 ноября в Вышгороде также не будет водоснабжения. 

По словам Кулебы, жители с осколочными ранениями отказываются от помощи и оказывают ее тем, кому она нужна больше.

В Чабанах - один пострадавший и разрушен частный дом.

В Глевахе - один человек пострадал.

В Украинке - трое. Все под наблюдением медиков.

Относительно электричества, Кулеба отметил, что энергетики подают электроэнергию на правобережную Киевскую область и уже заживляют Левобережье.

Что этому предшествовало:

Темы: Киевская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киевская область
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы
На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
Последние новости
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: