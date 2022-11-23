Кулеба: на Киевщине 35 пострадавших, 31 – в Вышгороде
В результате массированных вражеских обстрелов 23 ноября в Киевской области сейчас известно о 35 пострадавших.
Источник: председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба
Дословно: "35 пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов: в Вышгороде - 31 человек.
Пострадавшие в больницах, всем оказывается помощь.
На месте прилета работают спасатели и полиция. Рядом организован Пункт Несокрушимости".
Детали: В то же время, местные паблики Вышгорода сообщают о 5-х жертвах в результате вражеского обстрела.
В городе отсутствует электроэнергия, в 22.00 и до 05.00 утра 24 ноября в Вышгороде также не будет водоснабжения.
По словам Кулебы, жители с осколочными ранениями отказываются от помощи и оказывают ее тем, кому она нужна больше.
В Чабанах - один пострадавший и разрушен частный дом.
В Глевахе - один человек пострадал.
В Украинке - трое. Все под наблюдением медиков.
Относительно электричества, Кулеба отметил, что энергетики подают электроэнергию на правобережную Киевскую область и уже заживляют Левобережье.
Что этому предшествовало:
- Ранее Нацполиция сообщала, что от ракетных ударов России в среду пострадали 36 украинцев, шестеро - погибли.