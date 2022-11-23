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День ЧС-22: Німеччина несподівано програла Японії, Іспанія забила 7 голів

Роман ПетренкоСереда, 23 листопада 2022, 23:18
getty images

У четвертий ігровий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі Японія сенсаційно обіграла Німеччину, а Іспанія розгромила Коста-Ріку.

Джерело: УП з посиланням на трансляції матчів

Деталі: Першими 23 листопада грали Марокко з Хорватією – команди не змогли виявити сильнішого, завершили 0:0.

Хорвати тотально володіли м'ячем, проте обидві команди завдали у площину воріт суперника лише по 2 удари. Голів не було.

Після них зустрілися Німеччина та Японія. Німці на перерву йшли переможцями, гол на 33 хвилині забив Ілкай Гюндоган.

Проте у другому таймі Японці, які на думку експертів не мали шансів у цьому матчі, забили два м’ячі поспіль – 1:2. Рахунок цього матчу вважається одним з найнесподіваніших за чотири дні чемпіонату.

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Після цього почався рекордний матч за кількістю голів в одні ворота на цьому турнірі – Іспанія перемогла Коста-Ріку 7:0.

Гравці команди з Центральної Америки не завдали жодного удару в бік воріт суперника. За даними ЗМІ, це лише другий такий випадок в історії – перший теж належить Коста-Ріці, які не бити у бік воріт бразильців у 1990 році.

Іспанці, своєю чергою, з 7 ударів у площину воріт забили усі 7 голів.

Четверта зустріч не була несподіваною за результатом, але рівнішою, ніж очікувалося. Бельгія переграла Канаду з рахунком 1:0.

На початку гри бельгійці вже могли програвати, але їхній воротар Тібо Куртуа відбив пенальті на 10 хвилині.

Команди зіграли рівно, Канада завдала більше ударів у напрямку воріт суперника, а от забила Бельгія.

Нагадаємо: На другий день Чемпіонату світу 2022 року в Катарі Англія та Нідерланди перемогли Іран і Сенегал, а США та Уельс зіграли в нічию.

На третій день Чемпіонату світу 2022 в Катарі відбулося 4 матчі – Саудівська Аравія та Франція переграли своїх суперників, а інші дві зустрічі завершилися внічию.

Теми: чемпіонат світуфутболспорт
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