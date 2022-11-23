Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

День ЧС-22: Німеччина несподівано програла Японії, Іспанія забила 7 голів

Роман ПетренкоСереда, 23 листопада 2022, 22:18
День ЧС-22: Німеччина несподівано програла Японії, Іспанія забила 7 голів
getty images

У четвертий ігровий день Чемпіонату світу 2022 в Катарі Японія сенсаційно обіграла Німеччину, а Іспанія розгромила Коста-Ріку.

Джерело: УП з посиланням на трансляції матчів

Деталі: Першими 23 листопада грали Марокко з Хорватією – команди не змогли виявити сильнішого, завершили 0:0.

Реклама:

Хорвати тотально володіли м'ячем, проте обидві команди завдали у площину воріт суперника лише по 2 удари. Голів не було.

Після них зустрілися Німеччина та Японія. Німці на перерву йшли переможцями, гол на 33 хвилині забив Ілкай Гюндоган.

ВІДЕО ДНЯ

Проте у другому таймі Японці, які на думку експертів не мали шансів у цьому матчі, забили два м’ячі поспіль – 1:2. Рахунок цього матчу вважається одним з найнесподіваніших за чотири дні чемпіонату.

Після цього почався рекордний матч за кількістю голів в одні ворота на цьому турнірі – Іспанія перемогла Коста-Ріку 7:0.

Гравці команди з Центральної Америки не завдали жодного удару в бік воріт суперника. За даними ЗМІ, це лише другий такий випадок в історії – перший теж належить Коста-Ріці, які не били у бік воріт бразильців у 1990 році.

Іспанці, своєю чергою, з 7 ударів у площину воріт забили усі 7 голів.

Четверта зустріч не була несподіваною за результатом, але рівнішою, ніж очікувалося. Бельгія переграла Канаду з рахунком 1:0.

На початку гри бельгійці вже могли програвати, але їхній воротар Тібо Куртуа відбив пенальті на 10 хвилині.

Команди зіграли рівно, Канада завдала більше ударів у напрямку воріт суперника, а от забила Бельгія.

Нагадаємо: На другий день Чемпіонату світу 2022 року в Катарі Англія та Нідерланди перемогли Іран і Сенегал, а США та Уельс зіграли в нічию.

На третій день Чемпіонату світу 2022 в Катарі відбулося 4 матчі – Саудівська Аравія та Франція переграли своїх суперників, а інші дві зустрічі завершилися внічию.

Теми: чемпіонат світуфутболспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
чемпіонат світу
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла срібло на ЧС-2023
Українські фехтувальниці з Харлан посіли 4 місце на ЧС
Українську шаблістку дискваліфікували з ЧС за відмову тиснути руку росіянці
Останні новини
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: