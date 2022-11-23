День ЧМ-22: Германия неожиданно проиграла Японии, Испания забила 7 голов

В четвертый игровой день Чемпионата мира 2022 в Катаре Япония сенсационно обыграла Германию, а Испания разгромила Коста-Рику.

Источник: УП со ссылкой на трансляции матчей

Детали: Первыми 23 ноября сыграли Марокко с Хорватией - команды не смогли выявить сильнейшего, завершили 0:0.

Хорваты тотально владели мячом, однако обе команды нанесли в створ ворот соперника лишь по 2 удара. Голов не было.

После них встретились Германия и Япония. Немцы на перерыв шли победителями, гол на 33 минуте забил Илкай Гюндоган.

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Однако во втором тайме Японцы, которые по мнению экспертов не имели шансов в этом матче, забили два мяча подряд - 1:2. Счет этого матча считается одним из самых неожиданных за четыре дня чемпионата.

После этого начался рекордный матч по количеству голов на этом турнире - Испания победила Коста-Рику 7:0.

Игроки команды из Центральной Америки не нанесли ни одного удара в сторону ворот соперника. По данным СМИ, это лишь второй такой случай в истории - первый тоже принадлежит Коста-Рике, которые не били в сторону ворот бразильцев в 1990 году.

Испанцы, в свою очередь, из 7 ударов в створ ворот забили все 7 голов.

Четвертая встреча не была неожиданной по результату, но более ровной, чем ожидалось. Бельгия переиграла Канаду со счетом 1:0.

В начале игры бельгийцы уже могли проигрывать, но их вратарь Тибо Куртуа отбил пенальти на 10 минуте.

Команды сыграли ровно, Канада нанесла больше ударов в направлении ворот соперника, а вот забила Бельгия.

Напомним: На второй день Чемпионата мира 2022 года в Катаре Англия и Нидерланды победили Иран и Сенегал, а США и Уэльс сыграли в ничью.

На третий день состоялось 4 матча - Саудовская Аравия и Франция переиграли своих соперников, а остальные две встречи завершились вничью.