Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

День ЧМ-22: Германия неожиданно проиграла Японии, Испания забила 7 голов

Роман ПетренкоСреда, 23 ноября 2022, 23:18

В четвертый игровой день Чемпионата мира 2022 в Катаре Япония сенсационно обыграла Германию, а Испания разгромила Коста-Рику.

Источник: УП со ссылкой на трансляции матчей

Детали: Первыми 23 ноября сыграли Марокко с Хорватией - команды не смогли выявить сильнейшего, завершили 0:0.

Хорваты тотально владели мячом, однако обе команды нанесли в створ ворот соперника лишь по 2 удара. Голов не было.

После них встретились Германия и Япония. Немцы на перерыв шли победителями, гол на 33 минуте забил Илкай Гюндоган.

ВИДЕО ДНЯ

Однако во втором тайме Японцы, которые по мнению экспертов не имели шансов в этом матче, забили два мяча подряд - 1:2. Счет этого матча считается одним из самых неожиданных за четыре дня чемпионата.

После этого начался рекордный матч по количеству голов на этом турнире - Испания победила Коста-Рику 7:0.

Игроки команды из Центральной Америки не нанесли ни одного удара в сторону ворот соперника. По данным СМИ, это лишь второй такой случай в истории - первый тоже принадлежит Коста-Рике, которые не били в сторону ворот бразильцев в 1990 году.

Испанцы, в свою очередь, из 7 ударов в створ ворот забили все 7 голов.

Четвертая встреча не была неожиданной по результату, но более ровной, чем ожидалось. Бельгия переиграла Канаду со счетом 1:0.

В начале игры бельгийцы уже могли проигрывать, но их вратарь Тибо Куртуа отбил пенальти на 10 минуте.

Команды сыграли ровно, Канада нанесла больше ударов в направлении ворот соперника, а вот забила Бельгия.

Напомним: На второй день Чемпионата мира 2022 года в Катаре Англия и Нидерланды победили Иран и Сенегал, а США и Уэльс сыграли в ничью.

На третий день состоялось 4 матча - Саудовская Аравия и Франция переиграли своих соперников, а остальные две встречи завершились вничью.

Темы: чемпионат мирафутболспорт
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Киевляне будут получать свет по 2-3 часа, пока не будет стабилизирована сеть – ДТЭК

Зеленский собирал Ставку: думают, как обеспечить связь в условиях войны

ТЭС, ГЭС и АЭС обеспечили уже около 50% потребностей Украины

Берлин ответил Варшаве: Немецкие Patriot должны защищать на территории НАТО

Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский язык в эфире телемарафона

фотоИз плена вернули еще 50 воинов, в частности защитников "Азовстали" и Змеиного

Все новости...
чемпионат мира
День ЧМ-22: Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии, Франция разгромила Австралию
День ЧМ-2022: Англия разгромила Иран, США и Уэльс разошлись миром
ЧМ-2022 по футболу: европейские сборные отказались от капитанских повязок в поддержку ЛГБТ
Последние новости
21:49
Оккупанты обстреляли три громады Сумщины: попали в жилой дом
21:36
Орбан пообещал утвердить вступление Финляндии и Швеции в НАТО в следующем году
21:22
В BBC опубликовали короткие списки Книги года 2022: кто из авторов в списке
21:20
Киевляне будут получать свет по 2-3 часа, пока не будет стабилизирована сеть – ДТЭК
21:19
Количество жертв удара по Киевской области возросло до семи
20:59
Нижняя палата парламента Нидерландов признала РФ государством-спонсором терроризма
20:46
видеоРоссияне под вечер обстреляли Херсон – убили четырех человек
20:46
Украина получит грантовые $4,5 миллиарда от США в рамках финансирования Всемирного банка
20:43
Европарламент настаивает, чтобы ЕС заморозил финансирование для Венгрии
20:24
Зеленский собирал Ставку: думают, как обеспечить связь в условиях войны
Все новости...