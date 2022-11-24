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На Київщині підключили 20% споживачів, у Києві дуже складно – Зеленський

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 00:36
Володимир Зеленський, фото ОП

На Київщині до електропостачання підключено вже 20% споживачів, на Одещині повністю відновили постачання води і тепла, у столиці ситуація дуже складна.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова:  "Київщина – почалося підключення побутових споживачів, вже 20% є. Чернігівщина – складна ситуація, але шукають можливості дати напругу для людей. Черкащина – вся критична інфраструктура працює, робимо все, щоб повернути електроенергію побутовим споживачам.

Одеська область – водопостачання підключене на 100%, тепло – 100%, побутові споживачі електрики – поки мало, тільки 10%, але до ранку має бути більше. Волинь – десятки тисяч споживачів підключено, працюємо щодо усіх інших. Тернопільщина – підключаємо по районах. Львівщина була повністю вимкнена, станом на зараз понад 90% підключено.

Київ – дуже складна ситуація, роботи триватимуть всю ніч. Очікуємо результат вже на завтра, на першу половину дня. Так само в усіх інших містах і громадах, які постраждали чи лишилися без енергії".

Деталі: Президент повідомив, що коли увечері отримував звіти про хід відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку "вся область без електрики". Однак станом на початок ночі до електропостачання підключаються нові й нові райони. Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово.

Зеленський також повідомив, що у середу Росія випустила по Україні 67 ракет.

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Передісторія:

  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету та п’ять дронів-камікадзе.
  • Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що 80% споживачів столиці залишаються без електро- і водопостачання.

Теми: Зеленськийелектроенергія
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