На Київщині підключили 20% споживачів, у Києві дуже складно – Зеленський

На Київщині до електропостачання підключено вже 20% споживачів, на Одещині повністю відновили постачання води і тепла, у столиці ситуація дуже складна.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Київщина – почалося підключення побутових споживачів, вже 20% є. Чернігівщина – складна ситуація, але шукають можливості дати напругу для людей. Черкащина – вся критична інфраструктура працює, робимо все, щоб повернути електроенергію побутовим споживачам.

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Одеська область – водопостачання підключене на 100%, тепло – 100%, побутові споживачі електрики – поки мало, тільки 10%, але до ранку має бути більше. Волинь – десятки тисяч споживачів підключено, працюємо щодо усіх інших. Тернопільщина – підключаємо по районах. Львівщина була повністю вимкнена, станом на зараз понад 90% підключено.

Київ – дуже складна ситуація, роботи триватимуть всю ніч. Очікуємо результат вже на завтра, на першу половину дня. Так само в усіх інших містах і громадах, які постраждали чи лишилися без енергії".

Деталі: Президент повідомив, що коли увечері отримував звіти про хід відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку "вся область без електрики". Однак станом на початок ночі до електропостачання підключаються нові й нові райони. Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово.

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Зеленський також повідомив, що у середу Росія випустила по Україні 67 ракет.

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