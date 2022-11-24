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В Киевской области подключили 20% потребителей, в Киеве очень сложно – Зеленский

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 00:36
Владимир Зеленский, фото ОП

В Киевской области к электроснабжению подключено уже 20% потребителей, в Одесской области полностью восстановили поставки воды и тепла, в столице ситуация очень сложная.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Киевщина – началось подключение бытовых потребителей, уже 20% есть. Черниговщина – сложная ситуация, но ищут возможности дать напряжение для людей. Черкасская область – вся критическая инфраструктура работает, делаем все, чтобы вернуть электроэнергию бытовым потребителям.

Одесская область – водоснабжение подключено на 100%, тепло – 100%, бытовые потребители электричества – пока мало, только 10%, но к утру должно быть больше. Волынь – десятки тысяч потребителей подключены, работаем по всем остальным. Тернопольщина – подключаем по районам. Львовщина была полностью отключена, по состоянию на сейчас более 90% подключено.

Киев – очень сложная ситуация, работы будут продолжаться всю ночь. Ожидаем результат уже завтра, на первую половину дня. Так же во всех других городах и общинах, которые пострадали или остались без энергии".

Детали: Президент сообщил, что, когда вечером получал отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, 11 областей имели отметку "вся область без электричества". Однако по состоянию на начало ночи к электроснабжению подключаются новые и новые районы. Энергетики, коммунальщики, ГСЧС будут работать круглосуточно.

Зеленский также сообщил, что в среду Россия выпустила по Украине 67 ракет.

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Предыстория:

  • 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету и пять дронов-камикадзе.
  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что 80% потребителей столицы остаются без электро- и водоснабжения.

Темы: Зеленскийэлектроэнергия
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