В Киевской области подключили 20% потребителей, в Киеве очень сложно – Зеленский

В Киевской области к электроснабжению подключено уже 20% потребителей, в Одесской области полностью восстановили поставки воды и тепла, в столице ситуация очень сложная.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Киевщина – началось подключение бытовых потребителей, уже 20% есть. Черниговщина – сложная ситуация, но ищут возможности дать напряжение для людей. Черкасская область – вся критическая инфраструктура работает, делаем все, чтобы вернуть электроэнергию бытовым потребителям.

Одесская область – водоснабжение подключено на 100%, тепло – 100%, бытовые потребители электричества – пока мало, только 10%, но к утру должно быть больше. Волынь – десятки тысяч потребителей подключены, работаем по всем остальным. Тернопольщина – подключаем по районам. Львовщина была полностью отключена, по состоянию на сейчас более 90% подключено.

Киев – очень сложная ситуация, работы будут продолжаться всю ночь. Ожидаем результат уже завтра, на первую половину дня. Так же во всех других городах и общинах, которые пострадали или остались без энергии".

Детали: Президент сообщил, что, когда вечером получал отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, 11 областей имели отметку "вся область без электричества". Однако по состоянию на начало ночи к электроснабжению подключаются новые и новые районы. Энергетики, коммунальщики, ГСЧС будут работать круглосуточно.

Зеленский также сообщил, что в среду Россия выпустила по Украине 67 ракет.

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