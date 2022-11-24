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Китай знову закликав Україну і агресора до переговорів

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 01:50
ілюстративне фото Getty Images

Після чергового масованого ракетного удару РФ по мирних містах України Китай закликав сторони якомога скоріше розпочати мирні переговори, щоб "не допустити ескалації" війни та запобігти ядерній кризі.

Джерело: заступник постійного представника КНР при ООН Генг Шуанг на засіданні Радбезу ООН, передає Укрінформ

Пряма мова: "Діалог і переговори – це єдиний шлях для просування вперед. Сторони повинні розпочати пряму взаємодію, повернутися до дипломатичних переговорів якомога скоріше".

Деталі: Він наголосив, що міжнародна спільнота повинна сприяти цьому, аби не допустити ескалації та запобігти ядерній кризі.

"Ми вкотре закликаємо сторони проявляти стриманість, аби їхні дії не посилювали конфронтацію, а також щоб не допустити виходу цієї конфронтації з-під контролю", - вказав представник КНР.

Що передувало: 15 листопада китайський лідер Сі Цзіньпін підтвердив позицію Пекіна про необхідність проведення мирних переговорів для припинення війни в Україні під час саміту G20 на Балі. При цьому Сі Цзіньпін знову не засудив військове вторгнення Росії.

Генеральна асамблея ООН на спеціальній сесії ухвалила резолюцію, в якій міститься заклик до Росії відшкодувати збитки, завдані повномасштабною агресією. Китай був серед 14 країн разом з Росією, які проголосували проти резолюції.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський 16 листопада заявив, що для України важливо, аби Китай відкрито не підтримував Росію, котра напала на Україну.

Теми: КитайпереговориРосія
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