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Китай снова призвал Украину и агрессора к переговорам

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 00:50
Китай снова призвал Украину и агрессора к переговорам
иллюстративное фото Getty Images

После очередного массированного ракетного удара РФ по мирным городам Украины Китай призвал стороны как можно скорее начать мирные переговоры, чтобы "не допустить эскалации" войны и предотвратить ядерный кризис.

Источник: заместитель постоянного представителя КНР при ООН Генг Шуанг на заседании Совбеза ООН, передает Укринформ

Прямая речь: "Диалог и переговоры – это единственный путь для продвижения вперед. Стороны должны начать прямое взаимодействие, вернуться к дипломатическим переговорам как можно скорее".

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Детали: Он отметил, что международное сообщество должно способствовать этому, чтобы не допустить эскалации и предотвратить ядерный кризис.

"Мы еще раз призываем стороны проявлять сдержанность, чтобы их действия не усиливали конфронтацию, а также чтобы не допустить выхода этой конфронтации из-под контроля", - указал представитель КНР.

Что предшествовало: 15 ноября китайский лидер Си Цзиньпин подтвердил позицию Пекина о необходимости проведения мирных переговоров для прекращения войны в Украине во время саммита G20 на Бали. При этом Си Цзиньпин вновь не осудил военное вторжение России.

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Генеральная ассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России возместить ущерб, нанесенный полномасштабной агрессией. Китай был среди 14 стран вместе с Россией, которые проголосовали против резолюции.

Президент Владимир Зеленский 16 ноября заявил, что для Украины важно, чтобы Китай открыто не поддерживал Россию, которая напала на Украину.

Темы: КитайпереговорыРосcия
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