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У США назвали обстріли Росією інфраструктури "ганебною ескалацією"

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 02:48
Лінда Томас Грінфілд, фото Getty Images

У США заявили, що цілеспрямовані ракетні удари Росії по об’єктах критичної інфраструктури України є ганебною ескалацією жорстокої війни РФ проти нашої держави.

Джерело: постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ

Пряма мова: "Будемо відвертими, це – атаки, спрямовані проти критично важливої інфраструктури, і вони є ганебною ескалацією у жорстокій та невиправданій війні Росії".

Деталі: Томас Грінфілд підкреслила, що президент РФ Володимир Путін "намагається перетворити зимові холоди на зброю", аби принести великі страждання для українського народу, і це дуже чітко зрозуміло. Вона назвала "нелюдською" таку стратегію росіян, наголосивши, що Москва вдалася до неї на тлі серії поразок на полі бою.

Представниця США наголосила, що атаки РФ на мирну інфраструктуру є настільки масштабними, що призвели до відключення електропостачання поза межами України. Крім того, вони створили серйозні ризики на ядерних об’єктах в Україні.

У цьому зв’язку представниця США закликала ООН "рішуче та беззастережно" засудити дії РФ і наголосила на необхідності домогтися створення механізму відповідальності.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету з 67 та п’ять дронів-камікадзе.
  • Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишилася без світла, також є перебої з водою і теплом.
  • Відомо про 10 загиблих внаслідок обстрілів 23 листопада.

Теми: СШАООНРосіяенергетика
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