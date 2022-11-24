В США назвали обстрелы Россией инфраструктуры "позорной эскалацией"

В США заявили, что целенаправленные ракетные удары России по объектам критической инфраструктуры Украины являются позорной эскалацией жестокой войны РФ против нашего государства.

Источник: постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН, передает Укринформ

Прямая речь: "Будем откровенны, это - атаки, направленные против критически важной инфраструктуры, и они являются позорной эскалацией в жестокой и неоправданной войне России".

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Детали: Томас Гринфилд подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин "пытается превратить зимние холода в оружие", чтобы принести большие страдания для украинского народа, и это очень четко понятно. Она назвала "бесчеловечной" такую стратегию россиян, подчеркнув, что Москва прибегла к ней на фоне серии поражений на поле боя.

Представительница США подчеркнула, что атаки РФ на мирную инфраструктуру настолько масштабны, что привели к отключению электроснабжения за пределами Украины. Кроме того, они создали серьезные риски на ядерных объектах в Украине.

В этой связи представительница США призвала ООН "решительно и безоговорочно" осудить действия РФ и подчеркнула необходимость добиться создания механизма ответственности.

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