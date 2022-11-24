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В США назвали обстрелы Россией инфраструктуры "позорной эскалацией"

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 02:48
Линда Томас Гринфилд, фото Getty Images

В США заявили, что целенаправленные ракетные удары России по объектам критической инфраструктуры Украины являются позорной эскалацией жестокой войны РФ против нашего государства.

Источник: постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН, передает Укринформ

Прямая речь: "Будем откровенны, это - атаки, направленные против критически важной инфраструктуры, и они являются позорной эскалацией в жестокой и неоправданной войне России".

Детали: Томас Гринфилд подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин "пытается превратить зимние холода в оружие", чтобы принести большие страдания для украинского народа, и это очень четко понятно. Она назвала "бесчеловечной" такую стратегию россиян, подчеркнув, что Москва прибегла к ней на фоне серии поражений на поле боя.

Представительница США подчеркнула, что атаки РФ на мирную инфраструктуру настолько масштабны, что привели к отключению электроснабжения за пределами Украины. Кроме того, они создали серьезные риски на ядерных объектах в Украине.

В этой связи представительница США призвала ООН "решительно и безоговорочно" осудить действия РФ и подчеркнула необходимость добиться создания механизма ответственности.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету из 67 и пять дронов-камикадзе.
  • Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света, также есть перебои с водой и теплом.
  • Известно о 10 погибших в результате обстрелов в среду.

Темы: СШАООНРосcияэнергетика
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