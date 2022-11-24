В США назвали обстрелы Россией инфраструктуры "позорной эскалацией"
В США заявили, что целенаправленные ракетные удары России по объектам критической инфраструктуры Украины являются позорной эскалацией жестокой войны РФ против нашего государства.
Источник: постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН, передает Укринформ
Прямая речь: "Будем откровенны, это - атаки, направленные против критически важной инфраструктуры, и они являются позорной эскалацией в жестокой и неоправданной войне России".
Детали: Томас Гринфилд подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин "пытается превратить зимние холода в оружие", чтобы принести большие страдания для украинского народа, и это очень четко понятно. Она назвала "бесчеловечной" такую стратегию россиян, подчеркнув, что Москва прибегла к ней на фоне серии поражений на поле боя.
Представительница США подчеркнула, что атаки РФ на мирную инфраструктуру настолько масштабны, что привели к отключению электроснабжения за пределами Украины. Кроме того, они создали серьезные риски на ядерных объектах в Украине.
В этой связи представительница США призвала ООН "решительно и безоговорочно" осудить действия РФ и подчеркнула необходимость добиться создания механизма ответственности.
Предыстория:
- 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету из 67 и пять дронов-камикадзе.
- Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света, также есть перебои с водой и теплом.
- Известно о 10 погибших в результате обстрелов в среду.