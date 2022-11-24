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Удари по ТЕС і підстанціях не змусять Україну до переговорів із Росією – ISW

Олена РощінаЧетвер, 24 листопада 2022, 03:48
Удари по ТЕС і підстанціях не змусять Україну до переговорів із Росією – ISW
Херсон після звільнення, фото Дмитра Ларіна, УП

Росія здійснила сьому серію масованих по житлових будинках, теплових електростанціях і підстанціях у Києві та кількох областях України, але це не змусить українську владу домовлятися з Москвою, констатують в Інституті вивчення війни.

Джерело: The Institute for the Study of War (ISW)

Дослівно: "Російські військові здійснили чергову серію масованих, скоординованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України в хибній спробі принизити українську волю до боротьби. 

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Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомило 23 листопада, що російські війська запустили 70 крилатих ракет і п'ять безпілотників по об'єктах критичної інфраструктури України. Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомило, що українська протиповітряна оборона збила 51 російську крилату ракету і всі п'ять безпілотників".

Деталі: Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що російські війська завдали ударів по житлових будинках, теплових електростанціях і підстанціях у Києві, а також у Київській, Вінницькій, Львівській і Запорізькій областях, зазначають аналітики. 

Українські, російські та соціальні мережі стверджували, що російські сили також завдали ударів по цілях в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.

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Українські офіційні особи повідомили про значні перебої в енерго-, тепло- та водопостачанні в результаті російських ударів. 

ISW раніше оцінював, що російські військові все ще здатні атакувати українську критичну інфраструктуру в найближчій перспективі, незважаючи на продовження виснаження свого арсеналу високоточних систем зброї. 

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські військові помилково вважають, що руйнування енергетичної інфраструктури спрямує українські зусилля на захист тилових районів і відволіче увагу українців від фронту на сході та півдні України. 

Маляр заявила, що кампанія Росії проти критичної інфраструктури не послабить мотивацію цивільного населення України, а секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов стверджував, що російські ракетні та безпілотні удари не примусять Україну до переговорів.

Тим часом російські джерела стверджують, що українські війська продовжують контрнаступальні операції в напрямку на Кремінну й Сватове, а армія РФ продовжує наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки на сході.

На півдні ж російські війська продовжували оборонні операції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

Російські війська та окупаційні чиновники продовжують примусове переселення мешканців та конфіскацію їхнього майна.

Нагадаємо: 23 листопада відбулася сьома масована атака на українську критичну інфраструктуру, починаючи з 10 жовтня. У компанії ДТЕК заявили, що це вже 14 терористична атака Росії на її енергетичні підприємства за останні два місяці. 

Багато міст України залишилися без електроенергії, столиця Київ – на 80% без світла та води.

Теми: РосіяУкраїнавійнапереговори
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