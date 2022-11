Удары по ТЭС и подстанциям не принудят Украину к переговорам с Россией – ISW

Россия осуществила седьмую серию массированных по жилым домам, тепловым электростанциям и подстанциям в Киеве и нескольких областях Украины, но это не заставит украинские власти договариваться с Москвой, констатируют в Институте изучения войны.

Источник: The Institute for Study of War (ISW)

Дословно: "Российские военные осуществили очередную серию массированных, скоординированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины в ложной попытке снизить украинскую волю к борьбе.

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило 23 ноября, что российские войска запустили 70 крылатых ракет и пять беспилотников по объектам критической инфраструктуры Украины. Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что украинская противовоздушная оборона сбила 51 российскую крылатую ракету и пять беспилотников".

Детали: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что российские войска нанесли удары по жилым домам, тепловым электростанциям и подстанциям в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях, отмечают аналитики.

Украинские, российские и социальные сети утверждали, что российские силы также нанесли удары по целям в Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.

Украинские официальные лица сообщили о значительных перебоях в энерго-, тепло- и водоснабжении в результате российских ударов.

ISW ранее оценивал, что российские военные все еще способны атаковать украинскую критическую инфраструктуру в ближайшей перспективе, несмотря на продолжающееся истощение своего арсенала высокоточных систем оружия.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские военные ошибочно полагают, что разрушение энергетической инфраструктуры направит украинские усилия на защиту тыловых районов и отвлечет внимание украинцев от фронта на востоке и юге Украины.

Маляр заявила, что кампания России против критической инфраструктуры не ослабит мотивацию гражданского населения Украины, а секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что российские ракетные и беспилотные удары не принудят Украину к переговорам.

Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші «шахіди». Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити рашистську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони 🇺🇦! — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 23, 2022

Между тем, российские источники утверждают, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции в направлении на Кременную и Сватово, а армия РФ продолжает наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки на востоке.

На юге же российские войска продолжали оборонительные операции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.

Российские войска и оккупационные чиновники продолжают принудительное переселение жителей и конфискацию их имущества.

Напомним: 23 ноября произошла седьмая массированная атака на украинскую критическую инфраструктуру, начиная с 10 октября. В компании ДТЭК заявили, что это уже 14 террористическая атака России на ее энергетические предприятия за последние два месяца.

Многие города Украины остались без электроэнергии, столица Киев – на 80% без света и воды.