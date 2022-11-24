Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Удары по ТЭС и подстанциям не принудят Украину к переговорам с Россией – ISW

Елена РощинаЧетверг, 24 ноября 2022, 04:48
Херсон после освобождения, фото Дмитрия Ларина, УП

Россия осуществила седьмую серию массированных по жилым домам, тепловым электростанциям и подстанциям в Киеве и нескольких областях Украины, но это не заставит украинские власти договариваться с Москвой, констатируют в Институте изучения войны.

Источник: The Institute for Study of War (ISW)

Дословно: "Российские военные осуществили очередную серию массированных, скоординированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины в ложной попытке снизить украинскую волю к борьбе.

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило 23 ноября, что российские войска запустили 70 крылатых ракет и пять беспилотников по объектам критической инфраструктуры Украины. Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что украинская противовоздушная оборона сбила 51 российскую крылатую ракету и пять беспилотников".

Детали: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что российские войска нанесли удары по жилым домам, тепловым электростанциям и подстанциям в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях, отмечают аналитики.

Украинские, российские и социальные сети утверждали, что российские силы также нанесли удары по целям в Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.

Украинские официальные лица сообщили о значительных перебоях в энерго-, тепло- и водоснабжении в результате российских ударов.

ВИДЕО ДНЯ

ISW ранее оценивал, что российские военные все еще способны атаковать украинскую критическую инфраструктуру в ближайшей перспективе, несмотря на продолжающееся истощение своего арсенала высокоточных систем оружия.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские военные ошибочно полагают, что разрушение энергетической инфраструктуры направит украинские усилия на защиту тыловых районов и отвлечет внимание украинцев от фронта на востоке и юге Украины.

Маляр заявила, что кампания России против критической инфраструктуры не ослабит мотивацию гражданского населения Украины, а секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что российские ракетные и беспилотные удары не принудят Украину к переговорам.

Между тем, российские источники утверждают, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции в направлении на Кременную и Сватово, а армия РФ продолжает наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки на востоке.

На юге же российские войска продолжали оборонительные операции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.

Российские войска и оккупационные чиновники продолжают принудительное переселение жителей и конфискацию их имущества.

Напомним: 23 ноября произошла седьмая массированная атака на украинскую критическую инфраструктуру, начиная с 10 октября. В компании ДТЭК заявили, что это уже 14 террористическая атака России на ее энергетические предприятия за последние два месяца.

Многие города Украины остались без электроэнергии, столица Киев – на 80% без света и воды.

Темы: РосcияУкраинавойнапереговоры
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Решения, не предусматривающие деоккупации Крыма – пустая трата времени

видеоДень ЧМ-22: Португалия в непростом матче победила Гану, Сербия проиграла Бразилии

Киевляне будут получать свет по 2-3 часа, пока не будет стабилизирована сеть – ДТЭК

ТЭС, ГЭС и АЭС обеспечили уже около 50% потребностей Украины

Берлин ответил Варшаве: Немецкие Patriot должны защищать на территории НАТО

Мэра Харькова оштрафовали на 3400 грн за русский язык в эфире телемарафона

Все новости...
Росcия
Кремль не отступил от цели контролировать Украину, но завуалировал ее – ISW
США допускают, что РФ применит химоружие в случае продолжения поражений в Украине – СМИ
Бред постпреда РФ: в гибели людей якобы виновата украинская ПВО и американские ракеты
Последние новости
02:57
Маск объявил "амнистию" заблокированным аккаунтам в Twitter
01:51
Меркель призналась, что не имела рычагов влияния на Путина под конец своей каденции
00:59
фотоРоссияне нанесли удар по Запорожью: повреждена больница
00:25
Харьков и область на 70% со светом - глава ОГА
00:05
Зеленский: Решения, не предусматривающие деоккупации Крыма – пустая трата времени
23:32
Зеленский об обстрелах Херсона: Это месть проигравших
23:31
Обстрел Херсона: количество погибших возросло до семи
22:59
Силы обороны отомстили за убийство младенца в Запорожье – Федоров
22:57
видеоДень ЧМ-22: Португалия в непростом матче победила Гану, Сербия проиграла Бразилии
22:52
Евроконтроль предоставит Украине и Молдове 46,5 млн для поддержки воздушной инфраструктуры
Все новости...