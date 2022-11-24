В Кремлі відкрито шантажують Україну: Виконайте наші вимоги і обстріли зупиняться

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відкрито заявив, що Україна повинна виконати вимоги Росії, щоб "вивести ситуацію у нормальне русло".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости", яке цитує Пєскова

Пряма мова: "Керівництво України має всі можливості, щоб вивести ситуацію у нормальне русло, має всі можливості врегулювати ситуацію, виконати вимоги Російської Федерації і зупинити, таким чином, усі можливі страждання мирного населення".

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Що цьому передувало: