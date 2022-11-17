Кремль визнав: ударами по інфраструктурі України намагається схилити Зеленського до переговорів

У Кремлі заявили, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс"

Деталі: Пєсков, зокрема, заявив, що ракетні удари завдаються по об'єктах інфраструктури України, які нібито "прямо або побічно мають відношення до її військового потенціалу".

Він сказав, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка, зокрема, відмовляється від переговорів.

Пряма мова: "Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі, ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити".

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів. "Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями", - зазначив глава держави.

Росія відповіла десятком ракет на кожен пункт мирного плану України. 15 листопада РФ здійснила наймасованіший ракетний удар по критичній інфраструктурі України з 24 лютого 2022 року.

Уккраїнська влада неодноразово наголошувала: перехід до стадії дипломатичних переговорів моливий лише за умов виходу російських військ за межі кордонів України станом на 1991 рік.

МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.