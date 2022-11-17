Кремль визнав: ударами по інфраструктурі України намагається схилити Зеленського до переговорів

У Кремлі заявили, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс"

Деталі: Пєсков, зокрема, заявив, що ракетні удари завдаються по об'єктах інфраструктури України, які нібито "прямо або побічно мають відношення до її військового потенціалу".

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Він сказав, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка, зокрема, відмовляється від переговорів.

Пряма мова: "Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі, ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити".

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