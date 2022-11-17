Кремль визнав: ударами по інфраструктурі України намагається схилити Зеленського до переговорів
У Кремлі заявили, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Интерфакс"
Деталі: Пєсков, зокрема, заявив, що ракетні удари завдаються по об'єктах інфраструктури України, які нібито "прямо або побічно мають відношення до її військового потенціалу".
Він сказав, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка, зокрема, відмовляється від переговорів.
Пряма мова: "Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі, ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів. "Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями", - зазначив глава держави.
- Росія відповіла десятком ракет на кожен пункт мирного плану України. 15 листопада РФ здійснила наймасованіший ракетний удар по критичній інфраструктурі України з 24 лютого 2022 року.
- Уккраїнська влада неодноразово наголошувала: перехід до стадії дипломатичних переговорів моливий лише за умов виходу російських військ за межі кордонів України станом на 1991 рік.
- МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.