В Кремле открыто шантажируют Украину: Выполните наши требования и обстрелы остановятся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков открыто заявил, что Украина должна выполнить требования России, чтобы "вывести ситуацию в нормальное русло".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", которое цитирует Пескова

Прямая речь: "Руководство Украины имеет все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию, выполнить требования Российской Федерации и остановить, таким образом, все возможные страдания мирного населения".

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Что этому предшествовало: