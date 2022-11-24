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В Кремле открыто шантажируют Украину: Выполните наши требования и обстрелы остановятся

"Украинская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 12:11
В Кремле открыто шантажируют Украину: Выполните наши требования и обстрелы остановятся
Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков открыто заявил, что Украина должна выполнить требования России, чтобы "вывести ситуацию в нормальное русло".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", которое цитирует Пескова

Прямая речь: "Руководство Украины имеет все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию, выполнить требования Российской Федерации и остановить, таким образом, все возможные страдания мирного населения".

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Что этому предшествовало:

  • Ранее в Кремле признали, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины - это последствия действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.

Темы: войнаРосcияУкраина
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