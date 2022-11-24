Міноборони РФ: Жодного удару по Києву не завдавали

Міністерство оборони Росії розповсюдило чергову брехню про те, що не завдавало ракетного удару по Києву 23 листопада.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Росіяни зізналися, що били по Україні, але щодо столиці нашої країни заявили, що "жодного удару по цілях у межах Києва не завдавали".

Військові РФ вигадали, що "руйнування в місті стали наслідком падіння ракет іноземної та української ППО".

Міноборони РФ також збрехало, що в цілому удари наносились "по системі військового управління України та пов'язаних із нею об'єктах енергетики".

Що було раніше:

Столичний міський голова Віталій Кличко заявив, що вдень 23 листопада на Київ летіла 31 ракета, захисникам вдалося збити 21 ракету, однак кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя після чергового масованого ракетного обстрілу агресором України звинуватив у жертвах серед мирного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО і "накачування України зброєю" з боку Заходу.