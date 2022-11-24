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Міноборони РФ: Жодного удару по Києву не завдавали

Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 листопада 2022, 13:37
Фото: "РИА Новости"

Міністерство оборони Росії розповсюдило чергову брехню про те, що не завдавало ракетного удару по Києву 23 листопада.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Росіяни зізналися, що били по Україні, але щодо столиці нашої країни заявили, що "жодного удару по цілях у межах Києва не завдавали".

Військові РФ вигадали, що "руйнування в місті стали наслідком падіння ракет іноземної та української ППО".

Міноборони РФ також збрехало, що в цілому удари наносились "по системі військового управління України та пов'язаних із нею об'єктах енергетики".

Що було раніше

  • Столичний міський голова Віталій Кличко заявив, що вдень 23 листопада  на Київ летіла 31 ракета, захисникам вдалося збити 21 ракету, однак кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. 
  • Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя після чергового масованого ракетного обстрілу агресором України звинуватив у жертвах серед мирного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО і "накачування України зброєю" з боку Заходу.

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Теми: війнаКиївУкраїнаРосія
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