Міноборони РФ: Жодного удару по Києву не завдавали

Міністерство оборони Росії розповсюдило чергову брехню про те, що не завдавало ракетного удару по Києву 23 листопада.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости" з посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Росіяни зізналися, що били по Україні, але щодо столиці нашої країни заявили, що "жодного удару по цілях у межах Києва не завдавали".

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Військові РФ вигадали, що "руйнування в місті стали наслідком падіння ракет іноземної та української ППО".

Міноборони РФ також збрехало, що в цілому удари наносились "по системі військового управління України та пов'язаних із нею об'єктах енергетики".

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