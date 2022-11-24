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Минобороны РФ: Ни одного удара по Киеву не наносилось

Станислав ПогориловЧетверг, 24 ноября 2022, 12:37
Минобороны РФ: Ни одного удара по Киеву не наносилось
Фото: "РИА Новости"

Министерство обороны России распространило очередную ложь о том, что не наносило ракетный удар по Киеву 23 ноября.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Россияне признались, что били по Украине, но относительно столицы нашей страны заявили, что "ни одного удара по целям в пределах Киева не наносили".

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Военные РФ придумали, что "разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО".

Минобороны РФ также солгало, что в целом удары наносились "по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Столичный городской председатель Виталий Кличко заявил, что днем ​​23 ноября в Киев летела 31 ракета, защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали.
  • Постпред России в ООН Василий Небензя после очередного массового ракетного обстрела агрессором Украины обвинил в жертвах среди мирного населения и повреждении мирной инфраструктуры украинскую ПВО и "накачку Украины оружием" со стороны Запада.

Темы: войнаКиевУкраинаРосcия
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