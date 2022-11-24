Минобороны РФ: Ни одного удара по Киеву не наносилось

Министерство обороны России распространило очередную ложь о том, что не наносило ракетный удар по Киеву 23 ноября.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Россияне признались, что били по Украине, но относительно столицы нашей страны заявили, что "ни одного удара по целям в пределах Киева не наносили".

Реклама:

Военные РФ придумали, что "разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранной и украинской ПВО".

Минобороны РФ также солгало, что в целом удары наносились "по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ