Маячня постпреда РФ: у загибелі людей нібито винна українська ППО й американські ракети
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя після чергового масованого ракетного обстрілу агресором України звинуватив у жертвах серед мирного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО і "накачування України зброєю" з боку Заходу.
Джерело: Небензя на засіданні Радбезу ООН, повідомляє РИА Новости
Деталі: Представник країни-агресора заявив, що нібито Україна розміщує ЗРК серед житлової забудови.
Пряма мова: "У підсумку уламки ракет або українські ракети, що збилися з курсу, потрапляють у ті об'єкти, в які Росія і не цілилася".
Більше деталей: Небензя також заявив, що ракети, які влучили в середу в житлові будинки в Києві та Вишгороді, - це нібито "американські ракети ППО, які поставляються Києву".
"Ваше бездумне накачування України озброєннями вже призводить до того, що від нього гинуть мирні жителі не тільки Донбасу, а й українських міст", - звернувся він до Заходу.
Що передувало: 28 жовтня Небензя заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами". Після цього міністр оборони України Олексій Резніков пожартував, що в Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів.
Передісторія:
- 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету з 67 та п’ять дронів-камікадзе.
- Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишилася без світла, також є перебої з водою і теплом.
- Відомо про 10 загиблих внаслідок обстрілів 23 листопада.