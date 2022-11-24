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Маячня постпреда РФ: у загибелі людей нібито винна українська ППО й американські ракети

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 02:14
Маячня постпреда РФ: у загибелі людей нібито винна українська ППО й американські ракети
Василь Небензя, Getty Images

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя після чергового масованого ракетного обстрілу агресором України звинуватив у жертвах серед мирного населення і пошкодженні мирної інфраструктури українську ППО і "накачування України зброєю" з боку Заходу.

Джерело: Небензя на засіданні Радбезу ООН, повідомляє РИА Новости

Деталі: Представник країни-агресора заявив, що нібито Україна розміщує ЗРК серед житлової забудови.

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Пряма мова: "У підсумку уламки ракет або українські ракети, що збилися з курсу, потрапляють у ті об'єкти, в які Росія і не цілилася".

Більше деталей: Небензя також заявив, що ракети, які влучили в середу в житлові будинки в Києві та Вишгороді, - це нібито "американські ракети ППО, які поставляються Києву".

"Ваше бездумне накачування України озброєннями вже призводить до того, що від нього гинуть мирні жителі не тільки Донбасу, а й українських міст", - звернувся він до Заходу.

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Що передувало: 28 жовтня Небензя заявив, що російські окупанти нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами". Після цього міністр оборони України Олексій Резніков пожартував, що в Україні оголошено часткову мобілізацію, в рамках якої планується призвати близько 300 тисяч комарів.

Передісторія:

  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету з 67 та п’ять дронів-камікадзе.
  • Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишилася без світла, також є перебої з водою і теплом.
  • Відомо про 10 загиблих внаслідок обстрілів 23 листопада.

Теми: Росіявійна
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