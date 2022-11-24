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Розвідка поки не бачить, щоб росіяни масово завозили хімзброю в Україну

"Українська правда"Четвер, 24 листопада 2022, 15:50
Фото ілюстративне

Українська розвідка наразі не бачить, щоб росіяни масово перевозили боєприпаси з отруйними речовинами на територію України.

Джерело: "Укрінформ", який посилається на коментар заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова

Пряма мова: "Однозначно у них (росіян – ред.) хімічна зброя є, у них підрозділи РХБ захисту на території України, які можуть застосовувати хімічну зброю, є. Але розвідка на даний час не підтверджує те, що росіяни масово перевозять боєприпаси з отруйними речовинами.

Може бути точкове застосування хімічної зброї, наприклад, зброї дратівливої дії, що діє на органи зору, на дихання. Вони намагались робити такі спроби. У наших військовослужбовців є в кожному підрозділі, при кожному військовослужбовці є засоби для захисту органів дихання і засоби захисту шкіри".

Передісторія:

  • Американське видання Politico з посиланням на шість інформованих співрозмовників повідомило, що США не виключають, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, якщо продовжить втрачати позиції на полі бою.

Теми: розвідкаУкраїнавійна
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