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Разведка пока не видит, чтобы россияне массово завозили химоружие в Украину

"Украинская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 14:50
Разведка пока не видит, чтобы россияне массово завозили химоружие в Украину
Фото иллюстративное

Украинская разведка пока не видит, чтобы россияне массово перевозили боеприпасы с ядовитыми веществами на территорию Украины.

Источник: "Укринформ", который ссылается на комментарий заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова

Прямая речь: "Однозначно у них (россиян - ред.) химическое оружие есть, у них подразделения РХБ защиты на территории Украины, которые могут применять химическое оружие, есть. Но разведка в настоящее время не подтверждает то, что россияне массово перевозят боеприпасы с отравляющими веществами.

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Может быть точечное применение химического оружия, например, оружия раздражающего действия, действующего на органы зрения, на дыхание. Они пытались делать такие попытки. У наших военнослужащих есть в каждом подразделении, при каждом военнослужащем есть средства для защиты органов дыхания и средства защиты кожи".

Предыстория:

  • Американское издание Politico со ссылкой на шесть информированных собеседников сообщило, что США не исключают, что Россия может применить химическое оружие в Украине, если продолжит терять позиции на поле боя.

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Темы: разведкаУкраинавойна
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