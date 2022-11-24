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Як виглядав блекаут 23 листопада з супутника: порівняння фото

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 17:19

Програма Радіо Свобода "Схеми" опублікувала порівняння супутникових фото українських міст до початку повномасштабного вторгнення РФ і 23 листопада після масованого ракетного обстрілу.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Журналісти порівняли свіжі знімки українських міст із знімками NASA Worldview, зробленими в той самий період доби 6 лютого 2022 року – до початку повномасштабного вторгнення Росії та масованих ракетних обстрілів.

 
 
 
 
 

Передісторія:

  • 23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Протиповітряна оборона збила 51 ворожу крилату ракету з 67 та п’ять дронів-камікадзе.
  • Обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Велика частина території України залишалася без світла, також були перебої з водою і теплом. Зараз ці проблеми поступово вирішуються.
  • Відомо про 10 загиблих внаслідок обстрілів 23 листопада.

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Теми: електроенергіяенергетикавійна
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