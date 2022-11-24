Як виглядав блекаут 23 листопада з супутника: порівняння фото

Програма Радіо Свобода "Схеми" опублікувала порівняння супутникових фото українських міст до початку повномасштабного вторгнення РФ і 23 листопада після масованого ракетного обстрілу.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Журналісти порівняли свіжі знімки українських міст із знімками NASA Worldview, зробленими в той самий період доби 6 лютого 2022 року – до початку повномасштабного вторгнення Росії та масованих ракетних обстрілів.

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