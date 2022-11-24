Как выглядел блекаут 23 ноября со спутника: сравнение фото
Четверг, 24 ноября 2022, 17:19
Программа Радио Свобода "Схемы" опубликовала сравнение спутниковых фото украинских городов до начала полномасштабного вторжения РФ и 23 ноября после массированного ракетного обстрела.
Источник: "Схемы"
Детали: Журналисты сравнили свежие снимки украинских городов со снимками NASA Worldview, сделанными в тот же период суток 6 февраля 2022 – до начала полномасштабного вторжения России и массированных ракетных обстрелов.
Предыстория:
- 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету из 67 и пять дронов-камикадзе.
- Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света, также были перебои с водой и теплом.
- Известно о 10 погибших в результате обстрелов в среду.
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