Как выглядел блекаут 23 ноября со спутника: сравнение фото

Программа Радио Свобода "Схемы" опубликовала сравнение спутниковых фото украинских городов до начала полномасштабного вторжения РФ и 23 ноября после массированного ракетного обстрела.

Источник: "Схемы"

Детали: Журналисты сравнили свежие снимки украинских городов со снимками NASA Worldview, сделанными в тот же период суток 6 февраля 2022 – до начала полномасштабного вторжения России и массированных ракетных обстрелов.

Предыстория:

23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету из 67 и пять дронов-камикадзе.

Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света, также были перебои с водой и теплом.

Известно о 10 погибших в результате обстрелов в среду.