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Как выглядел блекаут 23 ноября со спутника: сравнение фото

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 16:19
Как выглядел блекаут 23 ноября со спутника: сравнение фото

Программа Радио Свобода "Схемы" опубликовала сравнение спутниковых фото украинских городов до начала полномасштабного вторжения РФ и 23 ноября после массированного ракетного обстрела.

Источник: "Схемы"

Детали: Журналисты сравнили свежие снимки украинских городов со снимками NASA Worldview, сделанными в тот же период суток 6 февраля 2022 – до начала полномасштабного вторжения России и массированных ракетных обстрелов.

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Предыстория:

  • 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету из 67 и пять дронов-камикадзе.
  • Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света, также были перебои с водой и теплом.
  • Известно о 10 погибших в результате обстрелов в среду.

Темы: электроэнергияэнергетикавойна
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