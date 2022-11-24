Как выглядел блекаут 23 ноября со спутника: сравнение фото

Программа Радио Свобода "Схемы" опубликовала сравнение спутниковых фото украинских городов до начала полномасштабного вторжения РФ и 23 ноября после массированного ракетного обстрела.

Источник: "Схемы"

Детали: Журналисты сравнили свежие снимки украинских городов со снимками NASA Worldview, сделанными в тот же период суток 6 февраля 2022 – до начала полномасштабного вторжения России и массированных ракетных обстрелов.

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