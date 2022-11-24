Кількість загиблих у Вишгороді зросла до шести

У місті Вишгород Київської області кількість загиблих від російського ракетного удару 23 листопада зросла до шести людей.

Джерело: очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook

Пряма мова: "Шість загиблих, тридцять постраждалих, розбиті багатоповерхівки, зламані долі. Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше за Москву і, попри все, буде процвітати, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати".

Що цьому передувало:

23 листопада російські військові завдали удару по житловому сектору Київщини, влучивши у житловий будинок у Вишгороді.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що кількість загиблих після влучання у Київській області ворожої ракети зросла до п’яти осіб.

За попередніми даними, було відомо про 31 постраждалого у Вишгороді.