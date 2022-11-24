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Количество погибших в Вышгороде возросло до шести

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 17:41
Многоэтажка в Вышкороде, фото из Telegram председателя ОВА Алексея Кулебы

В городе Вышгород Киевской области количество погибших от российского ракетного удара 23 ноября возросло до шести человек.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook 

Прямая речь: "Шесть погибших, тридцать пострадавших, разбитые многоэтажки, сломанные судьбы. Город Вышгород появился на 200 лет раньше Москвы и, несмотря на все, будет процветать, когда ее уже не будет, потому что здесь живут несокрушимые украинцы, которых ракетами не запугать".

Что этому предшествовало: 

  • 23 ноября российские военные нанесли удар по жилому сектору Киевщины, попав в жилой дом в Вышгороде.
  • Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что количество погибших после попадания в Киевской области вражеской ракеты возросло до пяти человек.
  • По предварительным данным, было известно о 31 пострадавшем в Вышгороде.

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Темы: Киевская областьжертвы
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