У Скадовському районі окупанти посилили перевірки мешканців – зведення Генштабу

Російські окупанти посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, противник посилив контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв’язку з ефективним вогневим ураженням об’єктів російських окупаційних військ.

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Зокрема, в населених пунктах Новомиколаївка та Красне впродовж 22 листопада цього року окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів".

Деталі: За поточну добу російські окупанти завдали 2 авіаційних удари, здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних обʼєктах.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Ясна Поляна Чернігівської області та Басівка і Середина-Буда на Сумщині.

На Слобожанському напрямку, з прикордонних районів Бєлгородської області, противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гур’їв, Стрілеча, Липці, Зелене, Стариця, Огірцеве, Фиголівка та Дворічна Харківської області. В районі населеного пункту Зелене діяв ворожий ударний БпЛА.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли, зокрема, райони населених пунктів Берестове, Андріївка, Курилівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області; Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка і Торецьк Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Зафіксовано ворожі обстріли по обʼєктах в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Марїнка і Красногорівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів поблизу Спірного, Невельського і Кам’янки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обороняють захоплені раніше рубежі. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка і Золота Нива Донецької області та Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Щербаки і Камʼянське на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Задіяв різнокаліберну артилерію для обстрілів Придніпрянського Дніпропетровської області; Михайлівки, Качкарівки, Милового, Зміївки, Іванівки, Антонівки і Чорнобаївки на Херсонщині та самого міста Херсон.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і 2 удари по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів.