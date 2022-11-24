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У Скадовському районі окупанти посилили перевірки мешканців – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 листопада 2022, 18:22
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Російські окупанти посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, противник посилив контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв’язку з ефективним вогневим ураженням об’єктів російських окупаційних військ.

Зокрема, в населених пунктах Новомиколаївка та Красне впродовж 22 листопада цього року окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів".

Деталі: За поточну добу російські окупанти завдали 2 авіаційних удари, здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних обʼєктах.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Ясна Поляна Чернігівської області та Басівка і Середина-Буда на Сумщині.

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На Слобожанському напрямку, з прикордонних районів Бєлгородської області, противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гур’їв, Стрілеча, Липці,  Зелене, Стариця, Огірцеве, Фиголівка та Дворічна Харківської області. В районі населеного пункту Зелене діяв ворожий ударний БпЛА.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли, зокрема, райони населених пунктів Берестове,  Андріївка, Курилівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області; Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка і Торецьк Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Зафіксовано ворожі обстріли по обʼєктах в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Марїнка і Красногорівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів поблизу Спірного, Невельського і Кам’янки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обороняють захоплені раніше рубежі. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка і Золота Нива Донецької області та Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Щербаки і Камʼянське на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Задіяв різнокаліберну артилерію для обстрілів Придніпрянського Дніпропетровської області; Михайлівки, Качкарівки, Милового, Зміївки, Іванівки, Антонівки і Чорнобаївки на Херсонщині та самого міста Херсон.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і 2 удари по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів.

Теми: ГенштабвійнаСкадовськокупація
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