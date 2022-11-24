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В Скадовском районе оккупанты усилили проверки жителей – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 18:22
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Российские оккупанты усилили контрдиверсионные и полицейские меры на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, противник ужесточил контрдиверсионные и полицейские меры на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области в связи с эффективным огневым поражением объектов российских оккупационных войск.

В частности, в населенных пунктах Новониколаевка и Красное 22 ноября этого года оккупанты проверяли дома, телефоны и документы местных жителей".

Детали: За текущие сутки российские оккупанты нанесли 2 авиационных удара, совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Ясная Поляна Черниговской области и Басовка и Середина-Буда Сумской области.

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На Слобожанском направлении из приграничных районов Белгородской области противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гурьев, Стрелечья, Липцы, Зеленое, Старица, Огурцово, Фиголовка и Двуречная Харьковской области. В районе населённого пункта Зеленое действовал вражеский ударный БпЛА.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли, в частности, районы населенных пунктов Берестово, Андреевка, Куриловка, Купянск и Кисловка Харьковской области; Площанка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка и Торецк Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы вражеские обстрелы по объектам в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Также враг нанес авиаудары вблизи Спирного, Невельского и Каменки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обороняют захваченные ранее рубежи. Огневому поражению поддавались районы населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области и Зеленый Гай, Дорожнянка, Орехов, Щербаки и Каменское на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Задействовал разнокалиберную артиллерию для обстрелов Приднепрянского Днепропетровской области; Михайловки, Качкаровки, Милового, Змиевки, Ивановки, Антоновки и Чернобаевки на Херсонщине и самого города Херсона.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов.

Темы: ГенштабвойнаСкадовскоккупация
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