Українські захисники влучним ударом ліквідували 20 окупантів у Зеленому Яру – Генштаб
П'ятниця, 25 листопада 2022, 06:55
Сили оборони України підтвердили ураження живої сили противника в Зеленому Яру Запорізької області: ліквідовано 20 загарбників, ще 15 отримали поранення.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області.
Реклама:
Втрати противника склали 2 вантажних автомобіля, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців".
Що цьому передувало: Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що українські військові знищили в селі Зелений Яр ракетний комплекс С300, з якого росіяни вбили новонародженого хлопчика у Вільнянську.