Українські захисники влучним ударом ліквідували 20 окупантів у Зеленому Яру – Генштаб

Сили оборони України підтвердили ураження живої сили противника в Зеленому Яру Запорізької області: ліквідовано 20 загарбників, ще 15 отримали поранення.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області.

Втрати противника склали 2 вантажних автомобіля, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців".

Що цьому передувало: Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що українські військові знищили в селі Зелений Яр ракетний комплекс С300, з якого росіяни вбили новонародженого хлопчика у Вільнянську.