Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські захисники влучним ударом ліквідували 20 окупантів у Зеленому Яру – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 07:55
МІСЦЕ ЗНИЩЕННЯ ВОРОГА, ФОТО З TELEGRAM ФЕДОРОВА

Сили оборони України підтвердили ураження живої сили противника в Зеленому Яру Запорізької області: ліквідовано 20 загарбників, ще 15 отримали поранення.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області.

Втрати противника склали 2 вантажних автомобіля, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців".

Що цьому передувало: Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що українські військові знищили в селі Зелений Яр ракетний комплекс С300, з якого росіяни вбили новонародженого хлопчика у Вільнянську.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запоріжжявійнаокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США організували в Польщі ремонтну базу для артилерії з України – NYT

відеоДень ЧС-22: Іран переграв Уельс, США дали бій Англії

Зеленський – Кличкові: Профанацію з "Пунктами незламності" і брехню ніхто не пробачить

Дефіцит в енергосистемі все ще 30%, ремонтні роботи тривають цілодобово – Укренерго

Президентка Угорщини відвідає Україну - ЗМІ

фотоНавіть гіпотетичні спроби окупантів захопити Київ приречені – КМВА

Усі новини...
Запоріжжя
Росіяни нанесли удар по Запоріжжю: пошкоджено лікарню
У лікарні на Запоріжжі, де загинуло немовля, на момент обстрілу перебувало 47 пацієнтів
Після ракетного удару зникло опалення у 120 багатоповерхівках Запоріжжя
Останні новини
05:40
США організували в Польщі ремонтну базу для артилерії з України – NYT
04:15
Американську базу в Сирії атакували ракети
03:28
Терехов заявив, що продовжить спілкуватися російською, попри штраф
02:46
"Народний супутник" допоміг українській розвідці виявити 2,6 тис. одиниць ворожої техніки
01:59
Столтенберг: Найкращий спосіб збільшити шанси на мир – підтримати Україну
00:55
У Маріуполі вибухнув автомобіль з росіянами, загинув співробітник окупаційної "адміністрації" – Спротив
23:51
Фінляндія може відправити в Україну енергетичне обладнання вже наступного тижня
23:48
Інформація про плани ворога атакувати Україну з півночі не відповідає дійсності – ГУР
23:31
Путін закликав наростити виробництво для війни, хоча заводи працюють "у кілька змін"
23:07
Почалася безкоштовна евакуація потягом із Херсона – Мінреінтеграції
Усі новини...