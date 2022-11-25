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Украинские защитники точным ударом ликвидировали 20 оккупантов в Зеленом Яру – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 07:55
МЕСТО УНИЧТОЖЕНИЯ ВРАГА, ФОТО ИЗ TELEGRAM ФЕДОРОВА

Силы обороны Украины подтвердили поражение живой силы противника в Зеленом Яру Запорожской области: ликвидировано 20 захватчиков, еще 15 получили ранения.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны 23 ноября районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области.

Потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих".

Что этому предшествовало: Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что украинские военные уничтожили в селе Зеленый Яр ракетный комплекс С300, из которого россияне убили новорожденного мальчика в Вольнянске.

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Темы: Запорожьевойнаоккупация
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